Tusk rozmawiał z byłym prezydentem Ukrainy. "Zwrócił się do mnie o przekazanie apelu"

Były polski premier wiadomością o konwersacji z Petrem Poroszenką podzielił się w sobotę na swoim Twitterze.

"Przed chwilą były prezydent Poroszenko w rozmowie telefonicznej zwrócił się do mnie o przekazanie apelu o rozszerzenie sankcji na rosyjski Bank Centralny i spółki Rosatom i Rosnieft. Wezwał też do powołania Międzynarodowego Trybunału do osądzenia Putina" – napisał Tusk.

twitter

Tusk krytykuje europejskich przywódców

W piątek Donald Tusk skrytykował europejskie rządy, które uniemożliwiły nałożenie najpotężniejszych sankcji na Rosję za jej brutalny atak na Ukrainę. Były szef Rady Europejskiej nazwał postawę Niemiec, Węgier i Włoch "hańbą". "W tej wojnie wszystko jest prawdziwe: szaleństwo i okrucieństwo Putina, ukraińskie ofiary, bomby spadające na Kijów. Tylko wasze sankcje są udawane. Zhańbiły się te rządy UE, które blokowały trudne decyzje (m.in. Niemcy, Węgry, Włochy)" – napisał w mediach społecznościowych.

Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej zorganizowali w czwartek nadzwyczajny szczyt w Brukseli związany z rosyjską inwazją na Ukrainę. W trakcie spotkania przywódcy uzgodnili sankcje mające na celu nałożenie na Moskwę "masowych i dotkliwych konsekwencji". "Sankcje te obejmują sektor finansowy, sektor energetyczny i transportowy, towary podwójnego zastosowania, a także kontrolę eksportu i finansowanie eksportu, politykę wizową, dodatkowe wykazy osób z Rosji i nowe kryteria umieszczania na liście" – mogliśmy przeczytać w konkluzjach Rady Europejskiej. "Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji i wszelkie zniszczenia, jakie spowoduje" – zakomunikowano w oświadczeniu.

