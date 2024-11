"Tata, pianista". Trzaskowski spotkał się z Kołami Gospodyń Wiejskich

Choć kampania przed wyborami prezydenckimi jeszcze nie oficjalnie nie ruszyła, to kandydaci największych partii już objeżdżają Polskę. W czwartek prezydent Warszawy, kandydat KO na prezydenta RP Rafał Trzaskowski.

Polityk powiedział, jeździ po kraju, by wysłuchać uwag mieszkańców, które później, podczas kampanii wyborczej, będzie chciał wykorzystać. Obiecał też, że przyjedzie do stolicy powiatu, by "odczarować Końskie" – opisuje portal echodnia.eu.

Trzaskowski śpiewa razem z gospodyniami

"Kilka kół gospodyń wiejskich? W jednym miejscu? Trudno o większą dawkę dobrej energii. Dziękuję. Ale spotkanie w Koziej Woli w Świętokrzyskiem to nie tylko dużo uśmiechu czy znakomity żurek, ale też rozmowa o istotnych problemach. Koła gospodyń wiejskich działają prężnie i robią kapitalną robotę dla lokalnych społeczności, ale też zwracają uwagę na problemy komunikacyjne, wyludnianie się mniejszych miejscowości czy trudności w dostępie do opieki potrzebnej seniorom" – napisał Trzaskowski w serwisie X.

"Dobrze, że rząd Donalda Tuska dostrzega te problemy, a ministra Marzena Okła-Drewnowicz przygotowuje ważne rozwiązanie, jakim jest bon senioralny. Takie inicjatywy na pewno będę wspierał jako prezydent. KW-usie z Koziej Woli, Niezapominajki z Sokołowa, Jagódki z Wąsosza, 18-stki z Czarnej, koło ze Skarżyska Kościelnego, a wreszcie Panie z powiatowej rady KGW w Końskich (tak, TYCH Końskich) – z całego serca dziękuję za spotkanie!" – dodał.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym Trzaskowski śpiewa razem z paniami z KGW. "Tata, pianista, uparcie twierdził, że nie mam talentu do muzyki. Koła gospodyń wiejskich w Koziej Woli były bardziej wyrozumiałe. I choćby za to należą się serdeczne podziękowania" – tak polityk skomentował wideo.

