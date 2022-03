Szef MSZ Niemiec: Czołgi Putina przywożą cierpienie i zniszczenie

W Łodzi spotkali się ministrowie spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji. Temat rozmów był jeden: inwazja Rosji na Ukrainę.

Niemiecka minister Annalena Baerbock powiedziała podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów, że obecnie ważna jest nie tylko pomoc humanitarna, ale i psychologiczna dla osób, które straumatyzowane uciekają ze swojego kraju. – Czołgi Putina nie dostarczają wody. Czołgi Putina z pewnością nie przynoszą pokoju. Czołgi Putina nie przywożą żywności ani też pożywienia dla niemowląt. Czołgi Putina przywożą cierpienie i zniszczenie – powiedziała Baerbock. Jak stwierdził, dziś nikt niw wierzy w rosyjską propagandę.

Zdaniem szefowej niemieckiej dyplomacji Władimir Putin mylił się, bo spekulował, że Zachód da się podzielić, a jest wprost przeciwnie: – Jesteśmy jeszcze bardziej spójni, stoimy u boku Ukrainy, bo wiemy, jaka jest stawka.

Annalena Baerbock wyraziła nie tylko podziw dla Ukraińców i Polaków, ale i wszystkich tych ludzi, którzy wychodzą demonstrować na ulice Rosji, "wiedząc, że prawdopodobnie zostaną aresztowani, by jasno wyrazić: to nie nasza wojna, to wojna prezydenta Rosji".

Odizolować Rosję

O jedności europejskich działań dyplomatycznych zapewniał także francuski szef dyplomacji, wyjaśniając, że należy odizolować Rosję na arenie międzynarodowej. – Wygląda na to, że Putin przegrywa batalię wizerunkową, zanim – mam nadzieję – przegra batalię wojenną – powiedział Jean-Yves Le Drian.

Przyznał też, że do rozmów – w formie wideo – przyłączył się Dmytro Kułeba, szef ukraińskiej dyplomacji.

Czytaj też:

Polska prokuratura wszczęła śledztwo ws. rosyjskich zbrodni na UkrainieCzytaj też:

Minister obrony Rosji zwrócił się do grupy mieszkańców Kijowa, by opuścili domy