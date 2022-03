Szef NATO: Stoimy wobec krytycznej chwili

Trwa trzynasty dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Vladis Dombrovskis przyznał, że jeśli Władimir Putin nie zostanie powstrzymany, to Federacja Rosyjska prawdopodobnie zaatakuje państwa bałtyckie.

Były premier Łotwy w rozmowie z POLITICO jednoznacznie stwierdził, że Putin w swojej agresji nie zatrzyma się na Ukrainie. – Najwyraźniej Putin jest teraz w jakimś agresywnym nastroju wojennym i niestety jest prawdopodobne, że ta agresja będzie kontynuowana w innych krajach – powiedział. Jego zdaniem, w pierwszej kolejności zagrożone są kraje bałtyckie.

Szef NATO na Łotwie

Z wizytą do Łotwy wybrał się szef Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Stoimy wobec krytycznej chwili dla naszego bezpieczeństwa – mówił Jens Stoltenberg na konferencji prasowej, odnosząc się do ataku Rosji na ukraińskie terytorium państwowe, który nastąpił 24 lutego.

– Putin nie docenił Ukrainy, poważnie nie docenił również siły i jedności NATO oraz naszych przyjaciół i partnerów na całym świecie – oznajmił sekretarz generalny NATO. – Musimy zrobić wszystko, żeby zapobiec rozlaniu się tego konfliktu poza Ukrainę – dodał.

Stoltenberg apeluje

W ostatni piątek w kwaterze głównej NATO w Brukseli Jens Stoltenberg zaapelował do rosyjskich władz o zaprzestanie działań wojennych.

– To jest wojna prezydenta Putina, on ją wybrał i zaplanował. Apelujemy, by zatrzymał wojnę, bezwarunkowo wycofał wszystkie siły z Ukrainy i zaangażował się w prawdziwy dialog dyplomatyczny – powiedział wówczas szef Paktu Północnoatlantyckiego.

