Prof. Marciniak: Stoimy przed nieuchronną decyzją w sprawie Rosji

– Sankcje ekonomiczne są ogromne i bezprecedensowe. W zasadzie gospodarka rosyjska jest prawie już w ruinie i wszystko wskazuje na to, że ten proces będzie trwał – mówił Marciniak w programie "Gość Wiadomości" w TVP1.

– Rosja pogrążyła się w autarkii gospodarczej i w ślad za tym przekształci się już w otwarcie dyktatorski, oparty na terrorze reżim polityczny – dodał.

Jak powstrzymać wojnę Putina?

– Ale to wszystko nie powstrzymuje wojny w tej chwili i w zasadzie, niestety, ta decyzja stoi przed nami, to znaczy, czy się w jakiś bardziej czynny sposób w ten konflikt włączymy, ale to jest dla społeczeństw demokratycznych, jeszcze o tak sprzecznych interesach, dosyć trudna decyzja i ciągle jej unikamy – ocenił były ambasador.

Pytany, czy Zachód będzie gotowy na zupełne odcięcie się od importu rosyjskich surowców, profesor odpowiedział: – Obawiam się, że będzie musiał.

"Niemcy w końcu nie miały wyjścia"

– Przypomnijmy sobie, jak długo trwały dyskusje na temat odcięcia rosyjskiego systemu finansowego od SWIFT-u. Skala agresji i brutalności armii rosyjskiej przesądziła chyba w ciągu jednego czy dwóch dni, że Niemcy w końcu musiały (się zgodzić - red.), nie miały wyjścia – przypomniał.

– Niestety sytuacja tak się rozwija, że kraje, które szukają jakichś możliwości, żeby te sankcje załagodzić, nie będą dalej mogły tego robić. I my chyba stoimy przed nieuchronną koniecznością podjęcia decyzji o rezygnacji z importu (rosyjskich - red.) surowców – stwierdził Marciniak, który w latach 2016-2020 był ambasadorem Polski w Moskwie.

Czytaj też:

"Szczyt hańby". Niemiecka gazeta krytykuje ScholzaCzytaj też:

Ukraiński wywiad: Rosjanie otworzyli ogień do uciekających kobiet i dzieci