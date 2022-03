Europoseł PiS: Szkoda słów na środowiska opozycyjne

Polscy przywódcy wraz z szefami rządów Republiki Czech i Słowenii udali się we wtorek do oblężonej przez wojska rosyjskie stolicy Ukrainy, aby odbyć rozmowy z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Wyjazd miał zostać zorganizowany w porozumieniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem oraz szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Celem jest potwierdzenie jednoznacznego poparcia całej Unii Europejskiej dla suwerenności i niepodległości państwa ukraińskiego, a także przedstawienie szerokiego pakietu wsparcia dla Ukrainy i jej obywateli.

Waszczykowski odpowiada opozycji

W programie stacji TVP Info Witold Waszczykowski został zapytany o krytyczne głosy ze strony opozycji ws. wyjazdu Morawieckiego i Kaczyńskiego na Ukrainę. Jak stwierdził, "szkoda słów na środowiska opozycyjne". – Niech politycy opozycji zapytają polityków europejskich, których dziś nie ma w Kijowie, dlaczego ich nie ma. Co oni zrobili, żeby tę wojnę powstrzymać, żeby zapobiec agresji Putina? – mówił europoseł PiS. I dodał, że obecnie to powinien być "obowiązek opozycji".

Polityk Zjednoczonej Prawicy zwrócił również uwagę na to, że do Kijowa nie wybrał się prezydent Francji Emmanuel Macron, mimo że to Francuzi sprawują tzw. prezydencję w Unii Europejskiej.

Nauka prezydenta Lecha Kaczyńskiego

– Politycy Prawa i Sprawiedliwości w większości są uczniami świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który bardzo interesował się wschodnim wymiarem polityki i Unii Europejskiej. I takie działania podejmował. Gdyby żył, pewnie robiłby to samo. W związku z tym, to jest kontynuacja tych działań. (...) W życiorysach polityków odważnych, funkcjonujących na krawędzi, było, jest i będzie wkalkulowane ryzyko. I to ryzyko trzeba podjąć, tak jak w przypadku korespondentów wojennych – powiedział Witold Waszczykowski. – Politycy muszą podejmować ryzyko – zaznaczył.

– Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność. Walczy o utrzymanie pokojowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Zniszczenie tej architektury zapowiedział Putin. I ja nie akceptuję ciągłych wypowiedzi, że to szaleniec. On od lat, konsekwentnie, prezentuje taką politykę. A my od lat przed tym przestrzegamy – stwierdził eurodeputowany.

