Jaki jest cel Putina na Ukrainie? Kwaśniewski odpowiada

– Ta wojna będzie długotrwała, dlatego że plan Putina, żeby zdobyć Ukrainę szybko i mieć własny rząd w Kijowie nie powiódł się. Ukraińcy bronią się dzielnie – mówił Kwaśniewski we wtorek w Radiu Zet.

Jego zdaniem "ukraińscy dowódcy prowadzą tę wojnę dobrze, nie konfrontując się tak na 100 procent z Rosjanami, a bardziej metodami partyzanckimi". – Prognoza nie tylko (Joe - red.) Biedna, ale większości ekspertów skłania się do przekonania, że to jest raczej długotrwała wojna, która będzie miała różne fazy, a obok będą toczyły się rozmowy – ocenił były prezydent.

Podkreślił, że jednocześnie cały czas będziemy mieli do czynienia z wielkim problemem humanitarnym, ponieważ "odpływ ludzi z Ukrainy będzie miał miejsce". – Jesteśmy konfrontowani z wielką tragedią – dodał.

Wojna z Ukrainą. Do czego dąży Putin?

Pytany, do czego zmierza Putin, Kwaśniewski odparł, że prezydent Rosji "nie zmienił swojego zasadniczego planu". – On chciałby mieć całą Ukrainę w swoich rękach. Natomiast robi to, co jest dzisiaj możliwe z punktu widzenia wojskowego. Nie powiodły się marzenia o trzydniowej, szybkiej, udanej wojnie, więc w tej chwili raczej wojskowi decydują o tym, czy przegrupowywać siły bardziej na wschód w stronę Doniecka i Ługańska, czy może wokół Kijowa – tłumaczył.

Dodał, że spodziewa się jeszcze "wielu zwrotów akcji". – Moim zdaniem plan Putina jest od początku jasny. On uważa Ukrainę za część swojej wielkiej Rosji i będzie dążył do tego, żeby ją mieć w całości. Dlatego z punktu widzenia politycznego cel Putina się nie zmienia, chyba że nastąpią jakieś wewnętrzne turbulencje w samej Rosji, które każą mu szukać rozwiązania wyjścia z twarzą z sytuacji, którą sam stworzył – oświadczył Kwaśniewski.

Jego zdaniem "tak długo, aż Putin nie zderzy się z własnym otoczeniem, on będzie brnął dalej, żeby zdobyć Ukrainę w całości".

