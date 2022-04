"Może zgubił uczciwość w kontaktach z Moskwą". Zełenski atakuje Orbana

Polityk tradycyjnie opublikował także w sieci nagranie, w którym odniósł się do wybranych aktualnych zagadnień dotyczących wojny na Ukrainie i wydarzeń na arenie międzynarodowej z nią związanych.

W najnowszym materiale nawiązał do Viktora Orbana. W niedzielę na Węgrzech odbywają się wybory parlamentarne. Rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) walczy o czwarte z rzędu zwycięstwo bloku, na którego czele stoi premier Orban.

Zełenski atakuje Orbana

W ocenie prezydenta Ukrainy polityka premiera Węgier w kontekście rosyjskiego ataku jest niewystarczająca. Zełenski w połowie swojego 10-minutowego przemówienia ocenił, że Orban "wydaje się nie w pełni rozumieć, co się dzieje, nie tylko na Ukrainie, ale w całej Europie". Zełenski uważa ponadto, że premier Węgier "jest niemal jedynym w Europie, który otwarcie popiera Putina".

Mimo, że Węgry przyjmują uchodźców przybyłych z Ukrainy, Zełenski wyraził opinię jakoby Węgry nie zrobiły "nawet tego, co robią wszyscy inni". Prezydent Ukrainy dodał, że że ze strony Węgier "nie widać żadnego wysiłku, by zatrzymać wojnę". Postawił też Orbana w kontrze do Europy w zakresie stosunku do wojny.

– Cała Europa chce pokoju. Cała Europa nie chce, aby pole bitwy zostało przeniesione z Mariupola do Budapesztu, z Charkowa do Krakowa czy z Czernihowa do Wilna. Cała Europa próbuje powstrzymać wojnę, przywrócić pokój. Dlaczego więc Budapeszt jest przeciwny całej Europie, wszystkim cywilizowanym krajom? Po co? – mówił polityk.

"Politycy odchodzą, prawda pozostaje"

Zełenski zaznaczył, że nie zależy mu na antagonizmie pomiędzy Ukraińcami i Węgrami. – Najważniejsza dla nas jest opinia ludzi. Naród ukraiński popiera naród węgierski. Naród węgierski wspiera naród ukraiński. Równie cenimy pokój, tak samo cenimy wolność. Tak będzie zawsze. Zawsze będziemy żyć w dobrym sąsiedztwie. I jestem przekonany, że nasze mniejszości powinny być pomostami, które jeszcze bardziej nas jednoczą – powiedział.

W dalszej części wypowiedzi Zełenski wysunął sugestię związaną z trwającymi na Węgrzech wyborami. – Politycy odchodzą. A prawda pozostaje – powiedział. Stwierdził, że on "zawsze mówi to, co myśli". – Kiedy mówię Węgry, mam na myśli Węgry. I nie muszę ukrywać swoich myśli. Jeśli myślimy o Niemczech, mówimy o Niemczech. Jeśli mam mówić o innym kraju, mówię o innym kraju. Jeśli to wojna, to nazywam ją wojną, a nie "operacją specjalną" – stwierdził.

Polityk przekonywał, że Rosja zagraża całej Europie. – Jeśli jest to zagrożenie dla całej Europy, to nazywam to zagrożeniem dla całej Europy. Nazywa się to uczciwością, której brakuje panu Orbanowi. Być może zgubił ją gdzieś w kontaktach z Moskwą – powiedział Zełenski.

