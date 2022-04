Suski: Grodzki jest pomocnikiem Putina

Marek Suski odniósł się na antenie RMF FM do wystąpienia marszałka izby, skierowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, w którym Tomasz Grodzki przeprosił za polski rząd.

– Tak, zdecydowanie marszałek Grodzki jest pomocnikiem Putina, bo to, co robi pomaga Putinowi. Oskarża Polskę, podważa naszą wiarygodność w Ukrainie, której pomagamy, sami Ukraińcy mówią, że jesteśmy państwem wiodącym w pomocy dla nich, a tu wychodzi marszałek i mówi, że wy finansujecie wojnę i wy jesteście winni tych zbrodni, które się dzieją. To po prostu skandal – stwierdził polityk PiS.

Suski: Putin jest mściwy

W dalszej części rozmowy Suski był pytany o raport podkomisji Antoniego Macierewicza, który przekonuje, że w 2010 roku w Smoleńsku doszło do zamachu.

– Tutaj mowa nie jest o tym, że Putin dokonał zamachu. Jest mowa o tym, że był zamach. Najprawdopodobniej zamachu mógł dokonać ten, kto miał w tym interes. A interes miał Putin, bo on jest osobą mściwą, a prezydent Lech Kaczyński mu się bardzo naraził – ocenił.

Jak dodał, dziś mamy informację, że są dowody na zamach w Smoleńsku, ale nie ma dowodów na konkretne sprawstwo.

Mazurek: Na pana miejscu złapałbym się za głowę

Gdy prowadzący rozmowę Robert Mazurek stwierdził, że prokuratura jeszcze nie przedstawiła żadnych dowodów na zamach, Suski odparł, że Antoni Macierewicz będąc szefem podkomisji "z pewnością ma większą wiedzę na ten temat" niż inne organy państwa. Przyznał, że Macierewicz w tej kwestii dysponuje większą wiedzą niż np. prokurator.

– Bardzo pana przepraszam, ale ja na pańskim miejscu bym się jednak złapał za głowę. W państwie, którego premierem jest człowiek pańskiej formacji poseł i szef podkomisji ma większą wiedzę niż prokurator. Prokurator nic nie wie, a Antoni Macierewicz wie wszystko. Sytuacja co najmniej postawiona na głowie – stwierdził dziennikarz RMF FM.

– No tak, ale stwierdzenie, że prokurator nic nie wie, a Macierewicz wie, też jest postawieniem sprawy głowie. Ja sądzę, że prokuratura ma bardzo wiele informacji i myślę, że to jest też wynik ustaleń pracy komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza – ripostował poseł.

