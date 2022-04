Macierewicz: Coś takiego nie miało miejsca nigdy w historii

Wczoraj minęło 12 lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. W katastrofie zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych.

Przewodniczący Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku zapowiada, że stworzony przez jego zespół raport odkryje prawdę o katastrofie smoleńskiej. Antoni Macierewicz mówi wprost o zamachu na polskiego prezydenta.

– Raport zawiera jednoznaczną odpowiedź, analizę i wyniki naszych długotrwałych, niesłychanie trudnych prac. Bo trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że było to jedyne takie badanie, jakie znamy w historii badań wypadków lotniczych – mówił w radiowej Jedynce.

Macierewicz: Były przynajmniej dwie eksplozje

Macierewicz stwierdził, że nigdy dotychczas nie zdarzało się, że komisja, która bada tego typu wypadki, musiała się mierzyć z "całkowitym zafałszowaniem materiału dowodowego". Polityk podkreślił, że właśnie ten aspekt zdecydował o długim czasie prac.

Przewodniczący podkomisji nie ma wątpliwości, że ze strony rosyjskiej mieliśmy do czynienia z fałszowaniem, ukrywaniem i niszczeniem dowodów.

– Wspierała to niestety administracja Donalda Tuska. Przyczyną techniczną dramatu smoleńskiego były przynajmniej dwie eksplozje, które zniszczyły ten samolot, ale oczywiście przyczyny były także polityczne, które sprawiły, że administracja strony rosyjskiej zdecydowała się na taki nieprawdopodobny akt bezprawia, akt agresji wobec Polski. Był to pierwszy tego typu akt agresji od wielu, wielu lat na arenie międzynarodowej ze strony Rosji, który zapoczątkował agresję militarną, z którą dzisiaj mamy do czynienia na Ukrainie– stwierdził Antoni Macierewicz w „Sygnałach dnia”.

