Macierewicz: W Polsce nastąpi zasadnicza zmiana po opublikowaniu raportu komisji smoleńskiej

Dzisiaj przypada 12. rocznica katastrofy smoleńskiej. W wypadku prezydenckiego Tupolewa zginęła Para Prezydencka oraz pozostałe 94 osoby znajdujące się na pokładzie samolotu TU-154M. Delegacja zmierzała do Katynia, aby uczcić 70. rocznicę zamordowania polskich oficerów.

Przyczyny katastrofy wciąż budzą kontrowersje w części polskiego społeczeństwa. Jak stwierdził w niedzielę Antoni Macierewicz, przyczyną rozbicia się prezydenckiego samolotu była celowa eksplozja.

– Nie mogę zmienić prawdy. Na pewno nigdy jej nie zmienię. W poniedziałek zostanie przedstawiony raport, który jednoznacznie stwierdza, że przyczyną dramatu smoleńskiego był, zgodnie w kategorią prawa lotniczego, akt bezprawnej ingerencji polegający na zniszczeniu samolotu eksplozją – powiedział były minister obrony narodowej na antenie Polskiego Radia 24.

Remont w Samarze

Zdaniem Macierewicza, eksplozja 10 kwietnia 2010 roku to finalny efekt intrygi, która zaczęła się w 2008 roku.

– Gdy zdecydowano, że dwa statki powietrzne Tu-154 zostaną wyremontowane przez firmę Awiakor Olega Deripaski, przyjaciela Władimira Putina. Od tego momentu służby rosyjskie kontrolowały każdy szczegół i działanie związane z wizytą prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Smoleńsku. Kontrola doprowadziła do realizacji decyzji o zamordowaniu polskiej elity. Polskie służby miały pełną świadomość, że Rosjanie kontrolują te działania. Miały też świadomość, że rozdzielenie wizyt na żądanie Putina jest początkiem operacji, której celem jest niedopuszczenie do wylądowania prezydenckiej delegacji w Smoleńsku. W tej sprawie zostanie w poniedziałek przedstawiona dokumentacja – tłumaczył poseł PiS.

– W Polsce nastąpi zasadnicza zmiana po opublikowaniu raportu i po stanowisku, które zajmie państwo polskie, podejmując prawne działania międzynarodowe związane ze zbrodnią smoleńską. Dlatego, że działania tych, którzy do tej pory bronili Rosji, związane są z małym gronem ludzi współodpowiedzialnych za to, co się stało. To nie są przekonania społeczne, ale interesy tych, którzy bronią własnej skóry, wiedząc, że są współodpowiedzialni za ten dramat – dodał.

