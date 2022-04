Katastrofa smoleńska. Gargas: Mieliśmy do czynienia z grą operacyjną prowadzoną z Kremla

W poniedziałek podkomisja Antoniego Macierewicza ma przedstawić raport dotyczący katastrofy polskiego samolotu.

– Wszyscy spodziewamy się tego, że w poniedziałek będzie dokładnie udowodnione, w jaki sposób następowały eksplozje na pokładzie tupolewa; w jaki sposób rozczłonkowywał się samolot, dlaczego doszło do takiego rozsypu wszystkich jego szczątków. Przecież były ich dziesiątki tysięcy. To jest nienormalne w przypadku samolotu, który spada z wysokości kilkunastu czy dwudziestu metrów – podkreśliła Anita Gargas na antenie Polskiego Radia 24.

Manipulacja i dezinformacja

Dziennikarka TVP od początku zajmowała się badaniem okoliczności katastrofy.

– Jako dla dziennikarza, który od początku bada tę sprawę, jedno jest dla mnie jasne: mieliśmy do czynienia z jedną, wielką manipulacją, z jedną wielką dezinformacją - w sprawie tego, co się wydarzyło przed 10 kwietnia i tego, co się wydarzyło po 10 kwietnia. Jedno i drugie było grą operacyjną prowadzoną z Kremla. Jedno i drugie było grą, która miała podzielić polskie elity. Ta gra miała nas skłócić, ale też pewne rzeczy ułatwić i ośmieszyć naszych przywódców. A po 10 kwietnia miała po prostu zaciemnić sprawę i doprowadzić do tego, że faktycznie niemożliwe było jej zbadanie. Niemożliwe było śledztwo ze strony polskiej – powiedziała Gargas.

Jak zaznaczyła, "praktycznie niemożliwa była też blokada narracji, która płynęła z Kremla": – To stało się na życzenie strony polskiej, czyli naszych ówczesnych władz.

Podkreśliła również, że ówczesny premier Donald Tusk narzucił polskim badaczom i śledczym zajmującym się katastrofą jasne stanowisko: "najbardziej szkodzi nam kwestia potencjalnego udziału Rosjan w tej katastrofie" i dlatego ten wątek "należy zdusić w zarodku".

