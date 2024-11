Sasin: Mrożenie cen energii do wyborów. A później jak w 2011 roku

Rząd przyjął projekt ustawy o mrożeniu cen energii do końca września 2025r., który zakłada utrzymanie cen energii dla gospodarstw domowych na dotychczasowym poziomie. W ubiegłą sobotę Premier Donald Tusk poinformował, że zwrócił się do ministra finansów o pilne przedstawienie projektu dotyczącego mrożenia cen energii na 2025 roku. Chodzi tylko o gospodarstwa domowe. – Bardzo się cieszę, że będziemy mogli przyjąć decyzję o tym, że zamrozimy cen energii dla gospodarstw domowych w Polsce na przyszły rok. Prąd w polskich domach nie podrożeje w roku 2025. Zamrażamy ceny energii na 9 miesięcy, w tym czasie powinno dojść, zgodnie też z tym co proponujemy w naszej ustawie, do obniżenia taryf, więc niewykluczone, że dalsze zamrażanie nie będzie konieczne – powiedział Tusk przed posiedzeniem rządu.

Jacek Sasin z PiS ma jednak wątpliwości co do intencji premiera. "Tusk ogłasza zamrożenie cen energii, ale tylko na 9 miesięcy – do wyborów prezydenckich. A później? Będzie jak po wyborach w 2011 roku: 'Teraz, kur**, to paliwo może być nawet i po 7 zł (śmiech)'. Pamiętacie, kto to powiedział?" – pyta były minister aktywów państwowych.

To nawiązanie do tzw. afery taśmowej, w ramach której ujawniono nagranie m.in. Jacka Krawca, byłego prezesa PKN Orlen. – Jak była ta kampania 2011 r. i oni tam z cenami jechali cały czas, że paliwo po 6 zł PiS napier****. No i jest ta impreza w Focusie, już wiadomo, że wygraliśmy. Z Donaldem się spotykam i on: Teraz, kur**, to paliwo może być nawet i po 7 zł – mówił ze śmiechem szef państwowego koncernu paliwowego.

Zamrożenie cen energii na 2025 rok. Koszt ponad 5 mld zł

W uzasadnieniu zapowiadanego przez Donalda Tuska projektu wskazano, że "pomimo względnej stabilizacji na rynkach energii", w 2025 r. zdecydowano się na kontynuowanie działań osłonowych dla gospodarstw domowych, poprzez zastosowanie mechanizmu ceny maksymalnej energii elektrycznej również w 2025 r.

Zaproponowano dodanie przepisów usprawniających proces weryfikacji przyznawania pomocy publicznej sektorowi mikro, małych i średnich przedsiębiorstw polegającej na stosowaniu wobec nich w drugiej połowie 2024 r. ceny maksymalnej energii elektrycznej.

