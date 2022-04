Czarnek: Jest możliwość, by dzieci z Ukrainy zdawały egzamin z matematyki po ukraińsku

W polskich szkołach jest obecnie 185 tysięcy ukraińskich dzieci, z czego 35 tysięcy w przedszkolach, 135 tysięcy w szkołach podstawowych i kilkanaście tysięcy w szkołach ponadpodstawowych. Dane przekazał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w rozmowie z RMF FM.

– Zdecydowanie więcej, bo około 540 tysięcy dzieci ukraińskich jest w nauce zdalnej w systemie ukraińskim i w łączności z Ukrainą – mówił szef resortu edukacji. Dodał, że władze Ukrainy chcą przeprowadzić matury. – To jest system ukraiński, więc według ukraińskich przepisów będzie to się działo. My będziemy próbować im pomóc w wakacje w przeprowadzeniu tego egzaminu od strony technicznej – zaznaczył Czarnek.

Matura i egzamin ósmoklasisty dla dzieci z Ukrainy

Minister przekazał, że wśród ukraińskich uczniów są jednak tacy, które chcą zdawać polską maturę. To 47 osób. – Spodziewam się, że te 47 osób to osoby, które mówią w języku polskim, miały kontakt z literaturą polską i dlatego przystępują do tego egzaminu maturalnego – ocenił polityk.

Więcej, bo ok. 7 tys. uczniów zdecydowało się zdawać polski egzamin ósmoklasisty. – Mamy udogodnienia jeśli chodzi o matematykę, będą polecenia i możliwość odpowiedzi w języku ukraińskim. Język polski, to, co przewiedzieliśmy, to możliwość wydłużenia tego egzaminu o kilkadziesiąt minut. To jest decyzja rady pedagogicznej. My umożliwiliśmy przystąpienie do tego egzaminu – zaznaczył Czarnek.

Szef MEiN dodał, że to rodzice decydowali, czy dziecko przystąpi do polskiego egzaminu. Minister wyraził nadzieję, że wśród tych dzieci, są takie, które mówią w języku polskim.

Klasy międzyszkolne i międzygminne

Czarnek podkreślił, że w Polsce jest możliwość, by tworzyć klasy międzyszkolne i międzygminne dla uczniów z Ukrainy. Zdaniem ministra celem tych klas jest "grupowanie ukraińskich dzieci, bo one lepiej czują się w swoim towarzystwie". – Apelowaliśmy i stworzyliśmy taką możliwość, żeby tworzyć oddziały przygotowawcze, które przede wszystkim mają naukę języka polskiego, żeby od 1 września wejść do polskiego systemu edukacji – przekonywał.

Czytaj też:

Ukraińcy stanowią już do 10 proc. populacji Polski. Morawiecki gorzko o reakcji UECzytaj też:

Winnicki: Premier kłamie. Głównym powodem inflacji jest polityka lockdownów i dodruku pieniądza