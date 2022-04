Szef MEiN: 161 tys. ukraińskich dzieci w polskich szkołach

Inwazja Rosji na terytorium ukraińskie rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu do naszego kraju wjechało 2,481 mln uciekinierów ze wschodu – przekazała w poniedziałek Straż Graniczna. Tylko w ostatnią niedzielę funkcjonariusze SG odprawili na polsko-ukraińskich przejściach granicznych 22,3 tys. osób.

Uczniowie z Ukrainy

– W tej chwili w całym systemie oświaty mamy 161 tys. ukraińskich dzieci w polskich szkołach. To znaczy, że proces się spowolnił. O ile w pierwszych dniach mieliśmy nawet po kilkanaście tysięcy przyjęć do polskiego systemu oświaty, to teraz mamy po kilka tysięcy, nawet mniej niż 5 tys. dziennie. I spodziewamy się, że tak będzie w najbliższych dniach – poinformował na konferencji prasowej prof. Przemysław Czarnek.

Jak stwierdził, wielu uczniów korzysta cały czas z możliwości nauki zdalnej w systemie ukraińskim. Część nie podjęła jeszcze decyzji, co do przystąpienia do polskiego systemu oświaty.

Minister edukacji i nauki podziękował wszystkim organom prowadzącym, dyrektorom szkół i nauczycielom. Zwrócił też uwagę na to, że ważne jest, aby nie zakłócać nauki polskich uczniów w naszym systemie edukacyjnym.

Baza PESEL

Według szacunków polskich władz, w ciągu ostatnich dwóch tygodni ponad 600 tys. osób zarejestrowało się w bazie PESEL.

Zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy, nadanie uchodźcom numeru PESEL pozwala na realizację szeregu usług publicznych. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online można również uzyskać dostęp do profilu zaufanego.

Koordynacją działań pomocowych zajmuje się wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, powołany w ostatni piątek przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw uchodźców wojennych z Ukrainy.

