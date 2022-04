Ilu uchodźców z Ukrainy przybyło do Polski? Raport Straży Granicznej

Inwazja Rosji na terytorium ukraińskie rozpoczęła się 24 lutego. Od tego czasu do naszego kraju wjechało 2,481 mln uciekinierów ze wschodu. Tylko w ostatnią niedzielę funkcjonariusze SG odprawili na polsko-ukraińskich przejściach granicznych 22,3 tys. osób. Oznacza to spadek z dnia na dzień o 6,4 proc. (w sobotę: 23,8 tys. podróżnych). Natomiast w poniedziałek do godz. 07:00 liczba uchodźców wyniosła 3,4 tys. (spadek o 20,3 proc.).

Ponadto, z Polski na Ukrainę od początku wojny wyjechało 457 tys. osób.

Pełnomocnik rządu ds. uchodźców

W miniony piątek premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy. Do jego głównych zadań należeć będzie koordynacja prac między poszczególnymi resortami, a także współpraca Rady Ministrów z samorządami w zakresie pomocy ukraińskim uchodźcom.

Szefernaker podał w poniedziałek, że według jego szacunków, obecnie w Polsce przebywa około 1,5 mln Ukraińców. Reszta przybyszów wyjechała już z naszego kraju. Z kolei w ciągu dwóch tygodni w bazie PESEL zarejestrowało się ponad 600 tys. osób.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Polskie służby państwowe cały czas monitorują też sytuację na granicy z Białorusią, gdzie trwa proceder nielegalnej imigracji do Polski, sterowany przez funkcjonariuszy reżimu Aleksandra Łukaszenki.

Jak poinformowała Straż Graniczna na Twitterze, w niedzielę do naszego kraju w sposób nielegalny chciało przedostać się 38 cudzoziemców, m.in. obywateli Sudanu i Jemenu.

