Rząd powołuje holding spożywczy. Ostry komentarz Kołodziejczaka

Lider AGROUnii skomentował inicjatywę władzy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

"Powołanie Grupy Spożywczej nie ma żadnego sensu, żadnego. Będzie to jedynie przechowalnia dla politycznych półgłówków, którzy nie dostali się do sejmu, ale trzeba im dać robotę, by służyli w partii, to takie polityczne larwy do wykarmienia" – napisał na Twitterze.

Krajowa Grupa Spożywcza

W środę Rada Ministrów przyjęła wniosek ministra aktywów państwowych o zgody na zbycie przez Skarb Państwa udziałów w spółkach, które mają wejść w skład Krajowej Grupy Spożywczej, poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Chodzi o spółki: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o., Elewarr sp. z o.o., Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice sp. z o.o., Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego sp. z o.o., Kombinat Rolny Kietrz sp. z o.o., Małopolska Hodowla Roślin sp. z o.o., Poznańska Hodowla Roślin sp. z o.o., Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. oraz Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile "Zetpezet".

"Nowy polski holding będzie mógł budować przewagę konkurencyjną na krajowym rynku rolnym i przyczyniać się do wzmocnienia rozwoju polskiego rolnictwa na rynkach zagranicznych" – czytamy w komunikacie.

Przedmiot działalności spółki

Najważniejsze założenia, zawarte w przyjętym wniosku:

- Holding spożywczy powstanie na bazie Krajowej Spółki Cukrowej. Działa ona w sektorze przetwórstwa buraków cukrowych i produkcji cukru, a także przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcji słodyczy.

- Krajowa Grupa Spożywcza będzie mogła przeciwdziałać negatywnym zjawiskom występującym na rynkach rolno-spożywczych. Przyczyni się do stabilizowania sytuacji na rynku produktów rolnych oraz zapewni dostawy rezerw strategicznych żywności.

- Nowy holding rozwinie też współpracę z rolnikami i plantatorami przy produkcji i dystrybucji nasion, usługach wsparcia, doradztwie, zakupach czy współpracę z innymi spółkami Skarbu Państwa.

- Krajową Grupę Spożywczą będą tworzyć spółki podzielone na sześć segmentów:

produkcja nasienna,

produkcja cukru,

produkcja skrobi,

sektor zbożowo-młynarski,

sektor rolny,

przetwórstwo spożywcze.

Do nowego holdingu będą mogły być powoływane nowe podmioty, w tym zagraniczne.

