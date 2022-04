Test „Do Rzeczy”: Inteligentna kamera obrotowa EZVIZ C8PF

Wzornictwo testowanego urządzenia jest typowe dla tego typu gadżetów. Na pewno nie można udawać, że to nie jest kamera. I dobrze, bo dzięki temu C8PF może odstraszać potencjalnych włamywaczy samą swoją obecnością. Aby kopuła mogła się swobodnie poruszać, kamerę montuje się na wchodzącym w skład zestawu wysięgniku. Kamera może obracać się o 340 stopni, co oznacza, że umożliwia swobodną zmianę pola widzenia o 360 stopni. Testowanym modelem można sterować zdalnie za pomocą aplikacji – w dowolnym momencie można więc rzucić okiem zarówno na ogród, jak i na bramę wjazdową przed domem. W pionie kamera może poruszać się w zakresie 80 stopni, co w większości przypadków powinno być zupełnie wystarczające.