PiS odrobi straty w sondażach? Terlecki: Będziemy się starać, mamy pewne plany

– Wprawdzie nasze dobre sondaże deprymują opozycję, ale nas za to rozleniwiają – wyznał w rozmowie z portalem wPolityce.pl wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Zdaniem polityka, wpływ na sondaże ma "wewnętrzna sytuacja w Zjednoczonej Prawicy". – Te napięcia, które się jakoś uzewnętrzniają i czasem powodują trudności z przeprowadzeniem naszych projektów czy przegłosowaniem przez większość sejmową naszych ustaw. Publiczność polityczna to widzi – ocenił szef klubu PiS.

Terlecki skomentował także spekulacje na temat przyspieszonych wyborów. – Możliwość oczywiście jest. To przede wszystkim skomplikowana operacja, bo do samorozwiązania Sejmu konieczne byłoby poparcie opozycji, która do wyborów z wiadomych powodów się nie pali – podkreślił.

Straty w sondażach i wiosna pod znakiem ofensywy

Polityk zapewnił, że PiS będzie się starać "odrobić straty w sondażach". – Mamy pewne plany, jeśli chodzi o ożywienie naszych struktur w terenie, które po pandemii trochę „przysnęły”, a wojna skoncentrowała ich działalność na wspieraniu uchodźców, więc teraz musimy trochę wrócić do bieżącej polityki, zacząć znowu tłumaczyć, dlaczego sytuacja jest jaka jest oraz co chcemy jeszcze zrobić – mówił Terlecki. Przekazał, że w środę odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu Prawa i Sprawiedliwości. – Wcześniej pewnie odbędzie się jeszcze prezydium Komitetu Politycznego, na którym podejmiemy pewne decyzje dotyczące funkcjonowania naszych struktur – zaznaczył szef klubu.

Wicemarszałek Sejmu oznajmił, że "reszta wiosny upłynie politykom PiS pod znakiem pewnej ofensywy". Według Terleckiego, potrzeba działań, które "wzmogłyby aktywność partii".

