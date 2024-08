"Ateizacja narodu polskiego". Abp Jędraszewski o polskim rządzie

W niedzielę 18 sierpnia w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyły się uroczystości kończące odpust Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, który w tym sanktuarium trwał cały tydzień. W homilii podczas sumy pontyfikalnej metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przypomniał, że dogmat o Wniebowzięciu ogłosił papież Pius XII – Maryja "po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej".

–To było zaledwie pięć lat po zakończeniu najbardziej krwawej i okrutnej w dziejach ludzkości II wojny światowej. Podczas niej ludzkość doznała ogromu okrucieństw i przemocy; zwłaszcza my, Polacy, ponieśliśmy prawdziwą hekatombę. W tym czasie doszło do niesłychanego bezczeszczenia ludzkiego ciała. (…) Ogłaszając dogmat o wniebowzięciu Matki Bożej z duszą i ciałem do nieba, (…) Pius XII chciał pokazać, (…) że ludzkie ciało jest święte od chwili poczęcia i nie tylko do chwili śmierci naturalnej. Musi być z czcią pochowane, bo to ciało istoty stworzonej na boży obraz – podkreślał abp Jędraszewski.

Abp Jędraszewski: To nie są zwykłe rozporządzenia ministerialne

Hierarcha podkreślił, że ruch antychrześcijaśki, negujący prawdę o Bogu i o człowieku pojawił się w epoce oświecenia i trwa do dziś. Wspomniał przy tym o wymśmiewaniu cnoty czystości. – Propaguje się antychrześcijański, prawdziwie pogański styl myślenia i postępowania, który uwłacza – jakże często – godności ludzkiego ciała – tłumaczył metropolita krakowski. Dodał, że za tym idzie także ograniczanie głoszenia Ewangelii.

– Tak trzeba rozumieć zamysły współcześnie rządzących naszym państwem, by wprowadzać ograniczenia, gdy chodzi o nauczanie religii w szkołach: żeby dzieci i młodzież miały coraz mniej bożej wiedzy o swojej godności i tym bardziej łatwo ulegały współczesnym ideologiom, które burzą naturalny porządek; godność kobiety i mężczyzny. (…) Od przedszkola chcą (…) dzieci deprawować. To nie są zwykłe rozporządzenia ministerialne. Za tym kryje się bardzo jasny program niszczenia godności człowieka w nas, w pokoleniach, które rodzą się i wzrastają – mówił arcybiskup. Wskazał, że przypomina to czasy komunistyczne, których celem była ateizacja narodu polskiego. Zdaniem abp. Jędraszewskiego, taki cel przyświeca rządzącym także dziś.

Jak podkreślił metropolita krakowski ateizacja to "odcięcie nas, jako chrześcijańskiego narodu, od naszych korzeni". "To przerażające, jak się patrzy na te zaciekłe wypowiedzi niektórych osób w Sejmie, domagających się za wszelką cenę zabijania dzieci nienarodzonych. Trudno wyobrazić sobie większe przestępstwo, jak zabijanie bezbronnego, niewinnego dziecka w łonie matki. I to jeszcze w imię wolności kobiety. Nie ma bardziej skutecznej drogi deprawacji narodu i pozbawiania go dobrej przyszłości, bez przyczyniania się do tego, by matka zabijała własne dziecko" – ocenił abp Marek Jędraszewski.

