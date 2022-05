Obchody rosyjskiego Dnia Zwycięstwa w Warszawie. Ambasada zmienia plan

Komunikat pojawił się na stronie placówki w sobotę wieczorem. Poinformowano w nim, że plan uroczystości ulega zmianie.

Oświadczenie ambasady Rosji

"Ambasada Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej z głęboką przykrością informuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej "nie rekomendowało" przeprowadzenia ceremonii złożenia wieńców i kwiatów na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie (ul. Żwirki i Wigury) oraz akcji "Nieśmiertelny Pułk" w dniu 9 maja 2022 r., powołując się na to, że wskazane wydarzenia rzekomo są związane z rosyjską operacją specjalną na Ukrainie i sprzeczne z polskim Kodeksem Karnym ("publiczne nawoływanie do wszczęcia wojny napastniczej", "propaganda faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju" — i to o obchodach rocznicy Zwycięstwa nad faszyzmem, dzięki któremu dziś istnieje Państwo Polskie! — "nawoływanie do nienawiści") oraz z prawem polskim (zakaz używania symboli "wspierających agresję rosyjską")" – czytamy w komunikacie.

Rezygnacja z ceremonii w trybie tradycyjnym

"Ambasada uważa taką interpretację naszej tradycyjnej uroczystości z okazji Dnia Zwycięstwa za absurdalną i nieuzasadnioną, jednak w obecnej sytuacji nie możemy liczyć na to, że władze polskie zapewnią właściwy porządek publiczny w czasie jej przeprowadzenia. W związku z tym, żeby nie narażać jej uczestników spośród obywateli polskich i rodaków rosyjskich na zagrożenie ich bezpieczeństwa i ryzyko prześladowań pod fałszywymi pretekstami, rosyjska placówka dyplomatyczna postanowiła tym razem zrezygnować z ceremonii składania wieńców i kwiatów oraz akcji "Nieśmiertelny Pułk" w trybie tradycyjnym" – przekazano.

"Niemniej jednak Ambasador Rosji w Polsce Sergey Andreev złoży wieniec na Cmentarzu-Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Warszawie zgodnie z planem 9 maja 2022 r. o godz. 12.00". – poinformowano.

