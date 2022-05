"Sam wpłynął? Kraulem?". Tarczyński drwi z Kosiniaka-Kamysza

Czytaj też:

Szydło bezlitosna dla europosłów. Poszło o rezolucję PE"Do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek o zarejestrowanie inicjatywy obywatelskiej zakładającej likwidację hodowli zwierząt" – relacjonuje na Twitterze lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

"To kompletny ABSURD! Będziemy bronić normalności i nie zgadzamy się na żadne ograniczenia w produkcji żywności. Musimy zatrzymać to szaleństwo!" – dodaje polityk.

Na wpis lidera PSL opowiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński. "Wpłynął”?! Sam wpłyną? Kraulem?" – pyta europoseł na Twitterze.

"Europejska Partia Ludowe której jesteście realnym, wiernym jak pies członkiem to popiera! Hipokrtyto! Chcecie zabić polskie rolnictwo za kilka europejskich kilku stanowisk dla swoich działaczy z ZSL! Dno " – pisze dalej polityk.

Tarczyński o kolejnej rezolucji przeciwko Polsce

W ubiegłym tygodniu europoseł PiS komentował też działania posłów opozycji, którzy po raz kolejny głosowali na forum Parlamentu Europejskiego przeciwko Polsce.

W trakcie ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego (2-5 maja), europosłowie zajmowali się przede wszystkim kwestią wojny na Ukrainie i jej konsekwencjami dla Europy. Na wniosek frakcji, do których należą europosłowie PO i Lewicy, w ubiegły wtorek odbyła się jednak także debata na temat stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech.

– Mieliśmy (...) do czynienia z perwersją, która miała na celu poniżenie Polaków. Bo 3 maja nie jest datą przypisaną do PiS czy naszego rządu, ale to jest data wielkiego święta Polski i obrzydliwe było to, w jaki sposób europosłowie Platformy się zachowywali, jak cieszyli się, robili zdjęcia – widać to na filmiku, który opublikowałem na Twitterze. Przy pustej sali byli tylko posłowie polskiej opozycji, ekscytujący się tym, że zaczyna się debata na temat Polski – komentował sytuację europoseł PiS Dominik Tarczyński.

