Mentzen do Sikorskiego: Takie paranoje się leczy

Polityk Konfederacji Sławomir Mentzen otworzył w Toruniu pub i już przy wejściu segreguje klientów – alarmuje "Gazeta Wyborcza". Chodzi o "czarną listę" klientów, którzy nie zostaną obsłużeni w tym lokalu.

Jak widać na zdjęciu z puba, znaleźli się na niej między innymi były lider Platformy Grzegorz Schetyna, minister zdrowia Adam Niedzielski, prezes TVP Jacek Kurski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz oraz redaktor naczelny "Gazety Wyborczej" Adam Michnik.

Sikorski podejrzewa Mentzena o antysemityzm?

To właśnie obecność tej ostatniej osoby zainteresowała europosła KO Radosława Sikorskiego, który zainspirowany tekstem z "Wyborczej" napisał w poście na Twitterze: "Czyżbym został pominięty? Uprzejmie informuję kol. Sławomira Mentzena, że badanie DNA mojej matki wykazało 0,14 % genów aszkenazyjskich (Aszkenazyjczycy, odłam społeczności żydowskiej - red.)".

"Uprzejmie informuję, że geny nie miały absolutnie żadnego znaczenia przy konstruowaniu tej listy. I trochę mnie dziwi, że szukając czegoś łączącego tych ludzi, od razu pomyślał Pan, że to Żydzi. Takie paranoje się leczy" – odpowiedział byłemu szefowi MSZ Mentzen.

"Rozumiem, przyjmuję do wiadomości. Nie miałem takiego skojarzenia ale czytam, że geje i Żydzi też są niemile widziani w Pańskim lokalu i stąd uwaga" – zrewanżował się szybko Sikorski, w odpowiedzi na co Mentzen napisał: "Jakieś bzdury. W Wyborczej nawet do wydrukowanej daty i ceny należy podchodzić z odrobiną nieufności".

"W Toruniu jednak mówią, że jest Pan zdecydowanym judeosceptykiem. Jeśli pozwoli Pan starszemu koledze udzielić sobie rady, to warto zrobić sobie to badanie DNA. Kto wie z czego może pomóc wyleczyć" – czytamy kolejny wpis europosła KO, który nie został bez odpowiedzi

"Dziękuję za radę i informację. Zrewanżowałbym się powiedzeniem, co o Panu mówią w Toruniu, ale niestety nie używam brzydkich słów" – odpisał Sikorskiemu polityk Konfederacji.

