Abp Szewczuk: Nie możemy wątpić w zwycięstwo Ukrainy

– Nie możemy wątpić, że Ukraina zwycięża i zwycięży. Nie możemy wątpić, że prawda ma swoją siłę i zawsze pokona kłamstwo – mówił abp Światosław Szewczuk w codziennym orędziu wojennym. W poniedziałek zachęcił do refleksji nad kolejnym uczynkiem miłosierdzia: wątpiącym dobrze radzić.

Duchowny: Boże, daj nam siły, by wygnać nieprzyjaciela

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików przypomniał, że wątpliwości są czymś normalnym i dobrym, dzięki nim poznajemy prawdę i dojrzewamy. Ale bardzo ważne jest, by w chwilach wątpliwości był przy nas ktoś, kto może nam udzielić cennej rady. Dlatego abp Szewczuk prosił, by nie obawiać się podejść do tych, którzy wątpią. Są bowiem rzeczy, o których wątpić nam nie wolno. Nie wolno nam wątpić w Boża miłość. Ona jest pewna, tak samo jak chrześcijańska nadzieja na to, że Pan Bóg zawsze będzie z nami. – Boże daj nam siłę Twojej prawdy, abyśmy zdołali wygnać nieprzyjaciela z ukraińskiej ziemi i obronić nasz kraj – modlił się abp Szewczuk.

– Nie zważając na wielkie trudności, ukraińskie wojno skutecznie broni swej ziemi, swej ojczyzny, swych najbliższych, swe ukraińskie państwo. Otrzymaliśmy wiadomość, że nasi żołnierze broniący Charkowa dotarli na granicę Ukrainy z Rosją i wyzwolili kolejną część ukraińskich ziem od rosyjskiego najeźdźcy. Ale na froncie wschodnim trwają zacięte walki, które powodują wiele ofiar. Nieprzyjaciel używa bomb fosforowych i amunicji kasetowej, zwłaszcza w obwodzie dniepropietrowskim, co powoduje bardzo trudne sytuacje. Nieprzyjaciel pali i niszczy ogniem wszystko, czego dosięgnie jego zabójcza ręka. Ale Ukraina się broni, Ukraina walczy, Ukraina czuje, że mamy nie tylko prawo, ale i święty obowiązek bronić swej rodzinnej ziemi, swej Ojczyzny. W sposób szczególny modlimy się za ukraińskie wojsko, za naszych żołnierzy, którzy oddają swoje życie za Ojczyznę. I dziękujemy też kapelanom wojskowym, którzy odważnie pełnią swą kapłańską posługę wśród żołnierzy w tak trudnych okolicznościach – podkreślił hierarcha.

