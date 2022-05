Odblokowanie pożyczki na KPO. Von der Leyen nie odpuszcza Polsce?

W ubiegłym tygodniu rzecznik rządu Piotr Mueller poinformował, że zespoły negocjacyjne osiągnęły porozumienie w sprawie „kamieni milowych” w Krajowym Planie Odbudowy, co oznacza, że KPO został przekazany do finalnej akceptacji przez Komisję Europejską. Akceptacja ta powinna nastąpić w ciągu kilku, kilkunastu dni. Mueller podkreślił wówczas, że akceptacja ta jest "w zasadzie tylko formalnością".

Trzy warunki w liście Von der Leyen

Tymczasem europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski opublikował w mediach społecznościowych list, jaki przewodnicząca Komisji Europejskiej skierowała do czterech frakcji politycznych w Parlamencie Europejskim.

Z pisma wynika, że Polska musi udowodnić, że wypełniła „kamienie milowe” porozumienia z KE. „Zanim zostaną wykonane jakiekolwiek wypłaty z Funduszu Odbudowy, Polska musi dowieść, że wypełniła kamienie milowe” – napisała w liście Ursula von der Leyen.

Pismo stanowi odpowiedź na list czterech grup politycznych, które domagają się wstrzymania Polsce środków z KPO. Szefowa Komisji Europejskiej wymieniła w nim trzy warunki, jakie Polsce musi spełnić, aby otrzymać jakiekolwiek pieniądze. Przewodnicząca KE podkreśliła, że domaga się od Warszawy ich spełnienia.

Pierwszy to likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Drugo to reforma systemu dyscyplinowania sędziów. A trzeci zakłada, że sędziowie usunięci przez Izbę Dyscyplinarną muszą mieć możliwość powrotu do orzekania.

Pożyczka z Funduszu Odbudowy na Krajowy Plan Odbudowy

Przypomnijmy, że rządzący przesłali do Brukseli Krajowy Plan Odbudowy na początku maja ubiegłego roku. Opracowanie KPO było konieczne, aby Polska mogła sięgnąć po pożyczkę z Funduszu Odbudowy UE, powołanego w związku z ogłoszeniem pandemii koronawirusa.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać łącznie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Jednak Komisja Europejska wciąż nie zgodziła się wypłatę pieniędzy z powodu obaw dotyczących braku przestrzegania praworządności w Polsce.

