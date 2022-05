Semeniuk: Patrzę w PiS jak w obrazek

Wiceminister rozwoju mówiła w poranku Radia ZET o walce z inflacją, działaniach opozycji i ambicjach Donalda Tuska, który od kilku tygodni podkreśla, że chciałby wrócić na stanowisko szefa rządu.

Semeniuk o Tusku: Próbuje stać się ekonomistą opozycji

Komentując pracę jednego z liderów opozycji Semeniuk stwierdziła: "Donald Tusk od kilku tygodni próbuje stać się ekonomistą opozycji. Wraz z poseł Izabelą Leszczyną i Katarzyną Lubnauer próbuje opowiadać o ekonomii. Próbuje sprzedawać programy. Jest historykiem i też nie miał innego doświadczenia".

Kiedy w odpowiedzi dziennikarka zwróciła uwagę, że również premier Mateusz Morawiecki jest z wykształcenia historykiem, Semeniuk stwierdziła, że szef rządu – inaczej niż Tusk – ma doświadczenie zdobyte w bankach i zagranicznych uczelniach.

Wiceminister tłumaczyła także, że opozycja szkodzi społeczeństwu poprzez dezinformację. – Donald Tusk jest odpowiedzialny za dezinformację, za błędne wprowadzanie do świadomości społeczeństwa takich zjawisk, jak np. doprowadzenie do tego, by te środki finansowe były kierowane do sfery budżetowe, do rożnych grup społecznych i środowiskowych – mówiła polityk.

"Tusk nie stanie się drugim Morawieckim"

Wiceminister w trakcie rozmowy stwierdziła także, że lider PO nie ma programu i nie jest przygotowany do rządzenia. – To są nerwowe działania, opowiadanie ludziom, że jeśli ja będę premierem, to będziecie mieli raj, będziecie mieli środki finansowe – to jest bzdura. Miał już czas udowodnić jak wspiera grupy społeczne – podkreśliła Semeniuk.

– To musi być racjonalne, to nie może być kokieteria polityczna, to nie może być tylko PR i zabiegi Tuska, żeby stać się premierem i drugim Mateuszem Morawieckim. To jest niemożliwe. Tusk przyjechał z żadnym programem dla Polaków – mówiła Semeniuk.

– Na razie skupia się na tym, że odwiedza piekarzy, sklepikarzy i rozmawia z nimi i opowiada jak to jest źle – dodała polityk.

W odpowiedzi dziennikarka zwróciła Semeniuk uwagę, że ta "patrzy w premiera Morawieckiego jak w obrazek".

– Ja patrzę na Prawo i Sprawiedliwość jak w obrazek, bo zgadzam się z programem tej formacji, a pan premier Morawiecki jest jej wiceprezesem i współpracuję z nim na co dzień – stwierdziła wiceminister. – Stąd mówię o rozwiązaniach, które w silnym otoczeniu pana premiera są omawiane – dodała polityk.

