Tarczyński: To już siedem lat waszej krytyki i ataków na Polskę

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się kolejna debata na temat stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech.

W trakcie obrad głos zabrał między innymi europoseł PiS Dominik Tarczyński. – Drodzy lewicowcy. To już siedem lat waszej krytyki i ataków na Polskę, gdzie praworządność jest jedynie jedną z wymówek. Spójrzcie na salę plenarną, zobaczycie do czego te siedem lat krytyki was doprowadziło – mówił na początku swojego wystąpienia polityk.

– Więcej ludzi ogląda nas z galerii, niż eurodeputowanych uczestniczy w dyskusji – no wspaniale. Dobra robota! – dodał Tarczyński, bijąc brawo.

– To jest właśnie symbol tego, jak wielu ludzi tak naprawdę dba o wasze oskarżenia, fałszywe oskarżenia i wymówki. Stosowane, aby atakować Polskę. Zatem powiem Wam jakie są prawdziwe powody waszego bólu i dlaczego nas krytykujecie – mówił dalej europoseł.

– Spójrzcie na to – Polska jest liderem pod względem wzrostu PKB po covidzie – tłumaczył Tarczyński, pokazując wykresy z danymi. – Następne dane – bezrobocie w Polsce – jedno z najniższych w UE! Tu są wasze dane – z Eurostatu, nie nasz – dodał polityk.

– Jeśli chcecie czuć się wolni i bezpieczni, proszę przyjechać do Polski. To są również państwa dane – podkreślił dalej europoseł. – Polska to jedno z najbezpieczniejszych państw w UE. To są oficjalne dane – dodał.

– Jeśli chcą państwo być bezpieczni – proszę być jak Polska, jeśli chcą państwo niskiego bezrobocia, proszę być jak Polska. Jeśli kochacie wolność – proszę być jak Polska – zakończył swoje wystąpienie europoseł.

