Dziemianowicz-Bąk: Będzie wniosek do CBA ws. majątku małżeństwa Morawieckich

W rozmowie z Radiem Zet poseł Lewicy zwróciła uwagę, że premier Mateusz Morawiecki mógł się dopuścić korupcji. – W sytuacji, w której poniżej wartości, działki i nieruchomości przechodzą z ręki do ręki, to może sugerować, że dochodziło tutaj do korupcji – tłumaczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

Dziemianowicz-Bąk: Sprawa musi zostać wyjaśniona przez służby

Jak zauważa poseł, "transakcja poniżej wartości to niższy podatek, czyli znowu strata dla budżetu państwa". – To nie koniec tego odcinka, bo okazuje się, że te 15 mln zł wyłożył ten sam człowiek, który z innym układem towarzyskim wokół pana premiera, skupuje od lat nieruchomości od banku, którego prezesem był Mateusz Morawiecki – mówiła.

Dziemianowicz-Bąk podkreślała, że sprawa musi zostać wyjaśniona. – Nie przez dziennikarzy, a przez odpowiednie służby. Przez CBA, Prokuraturę, Urząd Skarbowy. Dlatego my jako Lewica przygotowujemy wniosek do CBA o przyjrzenie się tej sprawie – zapowiedziała polityk.

– CBA i Prokuratura powinny przyjrzeć się całej tej sprawie. Dlaczego tego nie robią? Być może jest to odpowiedź na pytanie, dlaczego Zbigniew Ziobro cały czas jest w rządzie Morawieckiego – oceniła poseł Lewicy.

Rzepecki: Jesteśmy za jawnością w życiu publicznym

Z kolei Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta zaznaczył, że władza jest "za jawnością w życiu publicznym". – Jeżeli są jakieś nieprawidłowości, to odpowiednie organy państwa powinny się tym zająć i powinny to wyjaśnić – stwierdził. Podkreślił przy tym, że jawności oczekuje się od wszystkich polityków.

– Mówimy o pewnym mechanizmie, gdzie Platforma Obywatelska sugeruje, że coś jest nie tak z majątkiem państwa Morawieckich, a z drugiej strony ich przewodniczący Donald Tusk, przed powrotem do polskiej polityki, sam zrobił intercyzę – zwrócił uwagę Łukasz Rzepecki.

