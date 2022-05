"Powinni poklęczeć na grochu". Ostra dyskusja polityków w studiu

Europoseł PiS Ryszard Czarnecki jest optymistą co do tego, że przyjęta w czwartek przez sejm nowela ustawy o Sądzie Najwyższym pozwoli na uruchomienie wypłat z KPO.

– Te pieniądze są Polsce potrzebne. W ostatnim roku w Unii jest zwyczaj, że gdy przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjeżdża do jakiegoś kraju, to taka wizyta łączyła się z podpisaniem porozumienia o przyznanie środków z funduszu odbudowy — powiedział Czarnecki na antenie Radia Zet.

Z kolei reprezentująca KO wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska tłumaczyła, dlaczego jej klub nie głosował za zmianami w ustawie o sądownictwie. — Ta ustawa to udawanie, że coś się wydarzyło. To jedynie zmiana szyldu, więc trudno, żebyśmy głosowali za prawem, które jest złe. Mam wrażenie, że od czasu, gdy rządzi PiS, sytuacja z praworządnością w Polsce bardzo się pogorszyła. Nie wierzę, by urzędnicy Unii nie zauważyli tego, że jest to jedna wielka ściema — powiedziała polityk PO.

Czarnecki: To boli opozycję

Opozycja ma wątpliwości co do tego, czy nowela ustawy o SN wystarczy do uruchomienia KPO.

— Od dwóch dni apelujemy o zwołanie posiedzenia Senatu po to, aby przewodnicząca Komisji Europejskiej zobaczyła nie propozycję sejmową, ale gotową ustawę po poprawkach opozycji. Jesteśmy gotowi legislacyjnie zmienić tego potwora, który wyszedł z Sejmu — zapowiedział Michał Kamiński.

Krzysztof Bosak stwierdził, że "należy zakończyć walkę dwóch grup koterii sędziowskich." — Jako jedyni zaproponowaliśmy zakończenie modelu sądzenia sędziów przez innych sędziów, ale inne partie nie były tym zainteresowane. Ustawę przedstawioną przez prezydenta uważam za bardzo niebezpieczną. Zbyt daleko szła na ustępstwa względem Unii Europejskiej. Poprawka o teście niezależności sędziego daje możliwość rozwalenia każdej sprawy w sądzie — ocenił polityk Konfederacji.

– Rozumiem, że opozycję boli zgodność koalicji. To boli i ma boleć. To, że koalicja znów zdała test na jedność, to dobra wiadomość dla Polski. Widzimy duże różnice po stronie opozycji, jednak zwróciłbym uwagę na smutne zachowanie wielu europosłów opozycji, którzy przez lata głosowali za odbieraniem Polsce unijnych pieniędzy. Powinni uderzyć się w piersi i poklęczeć na grochu — stwierdził Ryszard Czarnecki.

