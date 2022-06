Koalicja KO z Konfederacją? Polityk Platformy zaskakuje

Polityk Platformy Obywatelskiej Paweł Poncyljusz komentował w poranku radia RMF FM możliwość utworzenia po wyborach koalicji, w której znajdowałaby się Konfederacja. Poseł przestrzegał też liderów Konfederacji przed współpracą z Prawem i Sprawiedliwością.

twitter

– Jeśli Konfederacja chce iść na ucztę ludożerców, gdzie sami będą głównym daniem w koalicji z PiS-em, proszę bardzo – to jest ich wybór. Jednak Koalicja Obywatelska na pewno nie ma ochoty zjeść Konfederacji – zapewnił Poncyljusz.

Współpraca KO i Konfederacji?

Kiedy dziennikarz dopytywał o możliwość stworzenia powyborczej koalicji z Konfederacją, poseł stwierdził: "Po wyborach to jest trochę inna sytuacja. Wtedy jednak arytmetyka decyduje, czy możemy wziąć odpowiedzialność za Polskę i czy mamy jakiś plan reform wspólny czy nie".

– Różne scenariusze sobie wyobrażam, również takie – tłumaczył dalej polityk.

– Pamiętam jak był kryzys przy okazji wyborów kopertowych gdzie z Konfederacją całkiem dobrze się rozmawiało w porównaniu do rozmów z Lewicą. Jest to doświadczenie sprzed dwóch lat, to oznacza, że można rozmawiać – mówił dalej Poncyljusz. – Nie chcę mówić za całą Koalicję Obywatelską, ale mnie na pewno z Korwinem czy z tymi wolnościowcami jest bliżej niż z niektórymi postulatami skrajnej Lewicy – dodał polityk.

Ustawa PO o związkach partnerskich

W trakcie wywiadu prowadzący program Robert Mazurek pytał także polityka, jak idą postępy w pracach nad ustawą o związkach partnerskich.

W zeszłym roku poseł KO Paweł Kowal poinformował, że wraz z posłem Pawłem Poncyljuszem, jako prawa część Koalicji Obywatelskiej, pracują nad projektem ustawy o związkach partnerskich i wkrótce zaprezentują rozwiązania dotyczące wprowadzenie tego typu rozwiązań w Polsce.

– Prace idą nie najlepiej. Jeszcze. Nie najlepiej w tym sensie, że nie ma jeszcze gotowego projektu – przyznał poseł. Dopytywany, ile już udało się napisać projektu, Poncyljusz odparł, że najpierw musi skonsultować się ze swoimi kolegami w klubie.

Czytaj też:

"Ziobro staje za milionami Polaków ". Solidarna Polska chce dyskusji o cenach węglaCzytaj też:

Ustawa PO o związkach partnerskich. "Prace idą nie najlepiej"