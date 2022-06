Konwencja PiS. Sobolewski: Można powiedzieć, że to prekampania

DoRzeczy.pl: W podwarszawskich Markach odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości, której najważniejszym elementem było wystąpienie prezesa PiS, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego. Jakie słowa prezesa były dla pana najważniejsze?

Krzysztof Sobolewski: Najważniejsze było mobilizacyjne wezwanie szefa Prawa i Sprawiedliwości, aby iść w Polskę na spotkania z Polakami. Czyli musimy wrócić do korzeni, tych rzeczy i działań, które dały zwycięstwo PiS w 2015 i 2019 roku. Mamy iść z przekazem, o którym mówił pan premier, czyli będziemy opowiadać o tym, co udało nam się zrobić rządząc od 2015 roku, z czym się mierzymy oraz co obecnie jest w realizacji.

Uważacie, że wyborcom trzeba to przypominać?

Prawo i Sprawiedliwość od 2015 roku zrobiło bardzo dużo. Może nie trzeba przypominać, bo mamy nadzieję, że Polacy dostrzegają zmiany na lepsze. Trzeba po prostu pokazywać, że na tle innych jesteśmy wyróżniającym się rządem. Opozycja wiele mówi, krytykuje nas, często wprowadza wyborców w błąd. Opozycja nie opowiada Polakom, jak PiS zmieniło Polskę przez 6,5 roku. Nie mówi, że dzięki działaniom PiS, w wielu dziedzinach społecznych i gospodarczych jest przepaść pomiędzy 2015 i 2022 rokiem, oczywiście na korzyść Polaków. My musimy przypominać i pokazywać Polakom liczby. To było główne przesłanie prezesa i trzeba powiedzieć, że powoli wchodzimy w rytm kampanii wyborczej.

Czyli możemy mówić o powolnym rozpoczęciu kampanii wyborczej?

Można powiedzieć, że jest to prekampania.

Opozycja powie z pewnością, że PiS zajmuje się sobą, a inflacja jest rekordowa i benzyna kosztuje już niemal 8 zł za litr.

Prawo i Sprawiedliwość nie zajmuje się sobą, tylko zajmuje się sprawami, do których powierzyli nam mandat Polacy, czyli polepszania jakości życia obywateli. My chcemy gonić Zachód, a obecna sytuacja, która jest trudną sytuacją gospodarczą, ta sytuacja mogła by być o wiele trudniejsza, może nawet tragiczniejsza, gdyby nie działania podjęte przez Prawo i Sprawiedliwość, jak tarcze antycovidowe, tarcze antyinflacyjne, które wsparły gospodarkę miliardami złotych, co przełożyło się na niski poziom bezrobocia, a gospodarka może dalej rozwijać. Dodatkowo przeciwdziałamy inflacji i wysokim cenom i będziemy to robić, nie spoczniemy dopóki Polacy nie poczuję, że naprawdę żyje im się dobrze.

