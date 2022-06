Abp Szewczuk apeluje do świata: Nie kupujcie tego, co Rosja zagrabiła

Na kilka dni uroczystością Zesłania Ducha Świętego w Kościołach wschodnich, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików wzywa do modlitwy o pokój i zakończenie wojny. Przypomina, że sam Jezus zachęca nas do modlitwy, zapewniając, że Bóg Ojciec spełni wszystko, o cokolwiek będziemy prosić w Jego imię.

– Najbardziej zacięte walki toczą się w regionie ługańskim i donieckim. Jednak pod ostrzałem znajduje się większość regionów wschodniej, południowej i środkowej Ukrainy. Sytuacja ludności cywilnej na terytoriach okupowanych jest tragiczna i z dnia na dzień się pogarsza. Jest coraz bardziej oczywiste, że wojna, którą Rosja prowadzi przeciw Ukrainie jest wojną kolonialną. Po raz kolejny usiłuje przekształcić Ukrainę w swoją kolonię i to niemalże w sercu Europy. Ta kolonialna wojna opiera się na mordach, gwałtach i grabieży. I szczególnie przykre jest to, że Rosja wywozi i sprzedaje na międzynarodowym rynku wszystko, co może nakraść w Ukrainie. Chciałbym się dziś zwrócić do społeczności międzynarodowej, do sumienia ludzi na całym świecie. Nie kupujcie tego, co zostało zagrabione Ukrainie. Bo w ten sposób wspieracie tych zbrodniarzy, którzy przyszli na ukraińską ziemię – zaapelował abp Szewczuk.

Abp Szewczuk: Prosimy, by Pan powstrzymał morderczą rękę nieprzyjaciół

Podkreślił, że „dziś w sposób szczególny modlimy się za tych, którzy znaleźli się w rękach okupantów i znikąd nie mają ratunku i w niczym nie mogą pokładać nadziei, jak tylko w Panu Bogu i sumieniu wszystkich ludzi dobrej woli". – Dziś modlimy się razem, pouczeni przez Ducha Świętego w imię naszego Zbawiciela do Ojca, prosząc o pokój dla Ukrainy, o zakończenie wojny. Modlimy się za ukraińskie wojsko, modlimy się, aby Pan powstrzymał morderczą rękę naszych nieprzyjaciół. Bo nie tylko Ukraina ma prawo bronić się, ale także nasz wróg ma prawo być powstrzymanym, aby nie czynił zła. Modlimy się, Ojcze, przyjmij nasze modlitwy w imię Jezusa i mocą Twego Ducha pobłogosław naszą ojczyznę pokojem – wskazał duchowny.

Czytaj też:

"W końcu tego pożałują". Putin o sytuacji w Rosji