Mosbacher: Unia Europejska daje wiarę kłamstwom o Polsce

W wywiadzie dla tygodnika "Sieci" Mosbacher powiedziała, że "Unia Europejska niezwykle nieszczęśliwie padła ofiarą dezinformacji, fali fake newsów i propagandy ze strony Rosji". – Ta dyskusja, która toczy się w UE odnośnie do Polski i praworządności, jest zwyczajnie niesprawiedliwa (…). To są absurdy i szkoda, że Unia daje wiarę tym kłamstwom – podkreśliła.

Wyraziła jednocześnie obawy, że "to ciągłe czepianie się Polski wynika z niezrozumienia tego kraju, który w Europie Środkowo-Wschodniej jest liderem".

"Polska ostrzegała przed Rosją, ale nikt nie chciał słuchać"

Odnosząc się do wojny na Ukrainie, Mosbacher powiedziała, że Polska już wielokrotnie ostrzegała świat przed Rosją, ale "nikt nie chciał słuchać". – Polscy politycy bili na alarm, ale było to ignorowane. Prorosyjskie lobby było silniejsze – oceniła, dodając, że "Unia Europejska powinna wreszcie uniezależnić się od Rosji i przestać ją karmić".

– Wojna rozpętana przez prezydenta Rosji Władimira Putina powinna wszystkim otworzyć oczy, uświadomić, jak ważna jest niezależność energetyczna. Dziś widać, jak bardzo Unia Europejska myliła się w sprawie Rosji – podkreśliła.

Wojna na Ukrainie. I co dalej?

Zdaniem Mosbacher, należy zacząć dyskusję tym, co będzie po wojnie. – Cały czas słyszę, że Ukraina musi wygrać, musi odzyskać całe swoje terytorium. Ale musimy też myśleć o tym, co będzie dalej. (...) Co będzie, jeśli Rosja stanie się satelitą Chin? Co się stanie po zwycięstwie Ukrainy? Jakie są nasze oczekiwania? A jeśli Putin pozostanie u władzy? Czy Rosja nadal będzie zagrożeniem? – stwierdziła.

Tłumaczyła, że "nie możemy po prostu zignorować 150 mln ludzi w największym kraju świata". – Musimy znaleźć sposób na uczynienie Rosji dobrym, bezpiecznym sąsiadem. Musimy znaleźć sposób na wprowadzenie Rosji do krajów świata, które chcą pokoju. Nie słyszę, żeby gdziekolwiek o tym mówiono – oceniła była ambasador USA w Polsce.

