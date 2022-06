Giertych kandydatem na Prokuratora Generalnego? Grodzki się tłumaczy

Platforma Obywatelska opowiada się za rozdzieleniem funkcji ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Zdaniem części polityków tej formacji, nowym Prokuratorem mógłby zostać mec. Roman Giertych – były wicepremier w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, założyciel Młodzieży Wszechpolskiej, a w ostatnich latach adwokat sympatyzujący z opozycją.

Za taką kandydaturą optował ostatnio w mediach marszałek Senatu. – Priorytetem jest odbudowa Polski poprzez odsunięcie PiS od władzy – podkreślał prof. Tomasz Grodzki w rozmowie z portalem dziennikpolicki.pl. Jego wypowiedź pozytywnie ocenił europoseł Koalicji Obywatelskiej Radosław Sikorski. "Zgadzam się z Marszałkiem Senatu profesorem Grodzkim, że mec. Roman Giertych dałby radę przywrócić w Polsce praworządność i doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości tych, którzy ją łamali i łamią" – napisał polityk w mediach społecznościowych.

Grodzki się tłumaczy

Tomasz Grodzki wytłumaczył się ze swoich słów podczas środowej konferencji prasowej w gmachu polskiego parlamentu.

– To była zabawa w głuchy telefon. Na spotkaniach z obywatelami padło pytanie, czy pan mec. Roman Giertych i pani prokurator Ewa Wrzosek byliby dobrymi kandydatami. Pani prokurator Wrzosek jest mniej znana, więc jej nazwisko jakby umknęło, ale moja odpowiedź była, że zapewne tak, ale dużo ważniejsze jest przywrócenie niezależności prokuratury itd. To jest klasyczne przeinaczenie – powiedział marszałek Senatu. – Nie mam takiej władzy, żeby kogokolwiek mianować na Prokuratora Generalnego. Nawet jeśli mam dobre zdanie o pani prokurator Wrzosek i o panu mec. Giertychu, to kontekst tej wypowiedzi był zupełnie inny – stwierdził polityk Platformy Obywatelskiej.

