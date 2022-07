Żaryn: Rosja dostosowuje działania propagandowe do przebiegu wojny

Piątek to 128. dzień inwazji militarnej Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe.

Rosyjski atak, który trwa od 24 lutego tego roku, przekształcił się w największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej i doprowadził do ogromnego kryzysu humanitarnego i uchodźczego.

Propaganda Rosji

"Rosja dostosowuje działania propagandowe do przebiegu wojny, którą toczy przeciwko Ukrainie. Polska, jako państwo mocno zaangażowane w pomoc broniącej się Ukrainie, jest jednym z głównych celów tych działań" – napisał w piątek w serwisie społecznościowym Twitter Stanisław Żaryn.

Rzecznik prasowy ministra koordynatowa służb specjalnych Mariusza Kamińskiego podał przykłady prowadzonych przez Rosjan narracji. Są to wypowiedzi na temat tego, że Polacy są najliczniejszą grupą wśród najemników walczących po stronie ukraińskiej; polscy najemnicy wspierają Rosjan; Polska chce zająć terytorium Ukrainy; polskie władze chcą wciągnąć NATO do wojny z Federacją Rosyjską; polski naród jest rusofobiczny.

Ataki na Ukrainę

"Wobec Ukrainy Kreml kontynuuje kampanię propagandową, która ma zohydzić i zdyskredytować państwowość ukraińską oraz tamtejsze siły zbrojne" – poinformował w swoim najnowszym raporcie Stanisław Żaryn.

Rosja ma serwować następujące, kłamliwe narracje: "Ukraina przestała istnieć w dotychczasowych granicach"; "Ukraina to twór rozpadu ZSRR, jej ziemie historycznie należą do Rosji"; "Ukraina powinna być wymazana z mapy świata"; "Kijów organizuje antyrosyjskie prowokacje, jak ta w Buczy"; "obecna wojna to pokłosie krwawego zamachu stanu na Ukrainie w 2014 roku"; "ukraińska armia jest słaba, rozbita i bezlitosna wobec cywilów"; "Siły Zbrojne Ukrainy manipulują danymi ws. strat wojennych"; "Kijów używa kłamstw, wymuszając od Zachodu pomoc wojskową".

