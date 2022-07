"Stał się chuliganem politycznym". Polityk PiS mocno o Tusku

W sobotę w Radom odbyła się konwencja Platformy Obywatelskiej, na której głos zabrał lider ugrupowania Donald Tusk. Były premier ostro krytykował rząd Zjednoczonej Prawicy za wciąż rosnącą inflację. Polityk zszokował również swoich słuchaczy stwierdzając, że osoby wierzące w Boga "nie głosują na PiS".

Wystąpienie Tuska wywołało wiele komentarzy. Negatywnie do słów lidera PO odnieśli się m.in. politycy PiS wicemarszałek Senatu Marek Pęk oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Teraz do grona komentatorów dołączył Krzysztof Sobolewski. Sekretarz generalny partii Jarosława Kaczyńskiego określił Tuska mianem "chuligana politycznego".

– Myślę, że ktoś, kto zszedł z piedestału brukselskiego, nie wie do końca jak się zachować na tym polskim podwórku, zwykłym politycznym i z tego piedestału schodząc stał się [Tusk - przyp. red.] takim chyba chuliganem politycznym. Czym jest nawoływanie do wyprowadzenia szefa NBP-u z budynku, to mogę zapytać tylko jedno: kto następny będzie, prezydent? Też jest wybrany zgodnie z Konstytucją, w demokratycznych wyborach. Więc pytanie, czy to już jest chuligan polityczny? – powiedział na antenie radiowej Trójki.

Zmiana terminu wyborów

PiS chce, aby wybory samorządowe odbyły się wiosną 2024 roku. Zgodnie z terminarzem, głosowanie powinno zostać zorganizowane w roku 2023. Jednak w przyszłym roku w naszym kraju mają się odbyć wybory parlamentarne. W związku z tym, liderzy obozu władzy argumentują, iż połączenie kampanii wyborczych byłoby problematyczne z organizacyjnego punktu widzenia.

Sobolewski przyznał, że władze partii "rozważają możliwość" podjęcia działań zmierzających ku przesunięciu wyborów lokalnych. Zaznaczył jednak, że najpierw muszą w tej sprawie odbyć się konsultacje z prezydentem Andrzejem Dudą. Od niego bowiem zależy ostateczna decyzja dotycząca terminu głosowania.

– Oczywiście rozważamy taką możliwość, ale chcemy podjąć decyzję polityczną po konsultacjach z prezydentem i do tego czasu nie ma decyzji politycznej. Jeśli konsultacje z prezydentem będą już zamknięte z pozytywnym skutkiem, wtedy ogłosimy decyzję – stwierdził Sobolewski.

– Jeśli mam mówić o swoim prywatnym zdaniu, w tym momencie jestem zwolennikiem, aby te wybory były przeniesione na wiosnę 2024 roku – dodał polityk PiS.

