Europoseł PiS: KE nie ma prawa ingerować w wyroki TK

Komisja Europejska w piątek poinformowała o wszczęciu drugiego etapu tzw. procedury naruszeniowej przeciwko Polsce. Sprawa dotyczy prymatu prawa unijnego nad krajowym.

Władze naszego kraju mają teraz dwa miesiące na wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z prawem UE. W przeciwnym razie KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Saryusz-Wolski komentuje

W rozmowie z portalem wPolityce.pl sprawę skomentował Jacek Saryusz-Wolski. – Wcześniej były sygnały, teraz to jest formalna procedura, czyli sprawa jeszcze poważniejsza. Komisja Europejska nie ma prawa ingerować w wyroki takich organów jak Trybunał Konstytucyjny państwa członkowskiego. Podobną linię orzeczniczą ma również TK Niemiec i nie tylko. Także to jest kolejny przypadek, kiedy na przykładzie Polski próbuje się wymóc interpretację mówiącą o nadrzędności prawa unijnego nad prawem członkowskim – powiedział europoseł PiS. – To nie znajduje żadnego potwierdzenia ani żadnej podstawy prawnej w prawie Unii Europejskiej, natomiast wywodzi się z uzurpacji, która mówi o tym, że orzecznictwo TK stanowi źródło prawa. Źródła prawa nie stanowi, natomiast oni tak twierdzą i się przy tym upierają. Swoimi kolejnymi ruchami próbują stworzyć precedens i utrwalić w świadomości procedury prawnej coś, co nie ma prawa istnieć – dodał.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości określił ruch Komisji Europejskiej "przeciąganiem liny". – Natomiast poważne w tym sensie jest to, że jeżeli to jest formalna procedura naruszeniowa, to tak naprawdę jest to konfrontacja, którą zleca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Komisja Europejska zleca konfrontację z polskim Trybunałem Konstytucyjnym – stwierdził.

Czytaj też:

Kaleta o działaniach Brukseli: Bezprecedensowy atak na Polskę