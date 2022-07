Wałęsa chce jechać do Moskwy: Nie musicie wydawać 5 mln euro na osądzenie mnie

Kilkanaście dni temu w jednym z odcinków programu "60 minut" rosyjskiej telewizji goście mówili o konieczności wyznaczenia pieniężnej nagrody za głowę Lecha Wałęsy.

Teraz były prezydent Polski zabrał głos w sprawie. Wałęsa podkreślił, że nie jest przeciwnikiem Rosjan, uważa jednak, że są oni ofiarami swojego systemu politycznego.

"Uwierzcie mi jestem wiernym przyjacielem Narodu Rosji. Nigdy nie podniosę ręki i każdego będę zniechęcał do ataku na Rosję. Natomiast zaatakowany będę się bronił i do obrony namawiał. Zrobię wszystko by pomóc Rosji. Macie niedobry system polityczny, który umożliwia jednostce przez wielość kadencji budowanie bandyckich grup zagrażając pokojowi świata i mordujących jak dziś Ukrainę, w tym i Was Rosjan" – napisał na Facebooku.

Wałęsa: Wybieram się do Moskwy

W dalszej części swojego wpisu Wałęsa podkreślił, że to właśnie system politycznym chce on zmienić. Jednocześnie zadeklarował, że jest gotów udać się do Moskwy, by zmierzyć się z oskarżeniami, jakie padły w rosyjskiej telewizji.

"Ten system pozwolił Stalinowi dziś Putinowi jutro podobnym na te barbarzyńskie czyny. Czy trzeba więcej dowodów ?! Nie musicie wydawać 5 milionów Euro na osądzenie mnie jestem gotów stawić się w Moskwie i spotkać otwarcie publicznie ZE WSZYSTKIMI TYMI OSKARŻENIAMI, OSKARŻYCIELAMI z Waszej telewizji" – stwierdził były prezydent.

W kolejnych wpisach na Facebooku Wałęsa jeszcze dwukrotnie zapewnił o tym, że "wybiera się" do stolicy Rosji.

Pięć milionów euro za Lecha Wałęsę

Jednym z ekspertów domagających się kary dla byłego prezydenta Polski był "ekspert od wojskowości" Igor Korotczenko, który proponował, aby rosyjskie organy ścigania "wszczęły postępowanie" wobec Wałęsy i wystawiły za nim międzynarodowy list gończy. Powód? "Nawoływanie do ludobójstwa".

Jeden z prowadzących stwierdził, że Rosja nie może liczyć na prawo międzynarodowe i dopytywał gości czy w takim razie Wałęsa powinien zostać porwany.

W odpowiedzi jeden z komentatorów wysunął szokującą propozycję. Jego zdaniem należy wystosować następujące ogłoszenie: "Poszukiwany. Pięć milionów dolarów albo euro za jego głowę! Dla dowolnego Europejczyka, który go przyprowadzi".

