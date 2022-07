Ozdoba: Tusk i Trzaskowski atakują demokrację

DoRzeczy.pl: Władze Warszawy kolejny raz blokują inicjatywę Marszu Powstania Warszawskiego. Prokurator generalny złożył w tej sprawie skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. Jak pan ocenie sytuację?

Jacek Ozdoba: Wiemy o tym od dawna, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski bazuje tylko na wywoływaniu awantury. To jest fakt. Szkoda, że gospodarz miasta nie potrafi być włodarzem wobec wszystkich mieszkańców i nie potrafi uszanować nawet tak ważnej daty jak 1 sierpnia. I podkreślę, że to prezydent stolicy, miasta, które tak bardzo ucierpiało podczas tamtych wydarzeń. Dziś Rafał Trzaskowski dzieli społeczeństwo. Wybiera sobie, kto może, a kto nie może oddawać hołd poległym bohaterom. Niezależnie kto jaki ma pogląd na świat, prawicowy, czy lewicowy, 1 sierpnia jest datą ponad podziałami i o to walczyli Powstańcy Warszawscy.

Sami Powstańcy często występują po stronie PO.

To również mi się nie podoba. I nie chodzi o to, że mają opowiadać się po drugiej stronie. Nie powinno się bohaterów wykorzystywać do celów politycznych, a Platforma Obywatelska tak robi. Dla Rafała Trzaskowskiego ważniejsza jest polityka centralna niż dobro miasta.

Sąd Okręgowy uznał, że Rota nie powinna otrzymać zgody na organizację imprezy cyklicznej, ponieważ nie organizowała imprezy w ciągu ostatnich trzech lat. Minister Zbigniew Ziobro z kolei skomentował wyrok sądu apelacyjnego, uznając decyzję za naruszenie konstytucyjnej wolności zgromadzeń.

Niestety reforma wymiaru sprawiedliwości została zatrzymana poprzez weto pana prezydenta Andrzeja Dudy. Mogę tylko powiedzieć, że wyroki w Polsce są takie, że jedna z artystek, która prowadziła samochód po alkoholu, jest traktowana w sposób lepszy. Mamy również sprawę celebryty-dziennikarza, który jechał samochodem bez OC i prawa jazdy, potrącił kobietę na pasach, a jednak ważniejsza była dynamika jej wejścia na jezdnię. Ten człowiek został uniewinniony. Dziś sądy działają politycznie. Udowodniła to również „doktryna Neumanna”. Proszę sobie wyobrazić, że sprawę dotyczącą Marszu Powstania Warszawskiego otrzymuje sędzia Tuleya. Przecież wiemy, jaki będzie wyrok.

Czy pana zdaniem mimo wszystko Marsz powinien przejść, tak jak zapowiada to organizator Robert Bąkiewicz?

Oczywiście należy zapewnić bezpieczeństwo takiemu wydarzeniu, wiec szybko pojawi się atak na funkcjonariuszy, który będą to robić. Pani Lempart wyjdzie i opluje wszystkich na około, a Donald Tusk podgrzeje ekipą chamów całe wydarzenie. Musimy mieć świadomość, że będą prowokacje. To, co wyprawia Trzaskowski i Tusk, jest atakiem na demokrację. Proszę spojrzeć, że dziś rozmawiamy o tym, że polityk opozycji chce ograniczenia demokracji w Polsce. To coś wyjątkowego na skalę większości krajów demokratycznych.

