"Tego nie zrobił żaden rząd w Europie". Poseł KO: Zobowiązanie premiera jest upokarzające

Jak podsumowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach KPO rząd Morawieckiego zobowiązał się do wprowadzenia łącznie 48 reform, z którymi powiązanych zostało 115 kamieni milowych. W sumie jest to około 300 różnego rodzaju wymagań.

Wśród nich znalazły się zapisy m.in. o wprowadzeniu pełnego oskładkowania umów, podniesienie wieku emerytalnego, zmiana regulaminu Sejmu czy wprowadzenie podatku od emisji pojazdów spalinowych.

Poseł KO: To upokarzające

Zdaniem Michała Kazimierza Ujazdowskiego, posła Koalicji Obywatelskiej, zgoda premiera Morawieckiego na to, aby w ramach zrealizowania tzw. kamieni milowych dla Krajowego Planu Odbudowy zmienić regulamin Sejmu, jest upokarzająca. Poseł opozycji zaznaczył jednak, że twarde warunku narzucone Polsce przez Komisję Europejską to wina rządu Zjednoczonej Prawicy.

– Upokarzające jest negocjowanie z czynnikiem zewnętrznym ustaw krajowych, ale to Mateusz Morawiecki, a nie Jerzy Buzek i Donald Tusk, negocjują ustawy krajowe z czynnikiem zewnętrznym, bo [politycy Zjednoczonej Prawicy - przyp. red.] doprowadzili do awantury, która wymagała takich negocjacji. To ten rząd negocjuje ustawy krajowe z czynnikiem zewnętrznym – powiedział Ujazdowski na antenie Polskiego Radia 24.

– Upokarzające jest zobowiązanie się pana premiera Morawieckiego, że zmieni regulamin Sejmu na podstawie KPO – powtórzył po chwili poseł KO. – Tego nie zrobił żaden rząd w Europie, żaden polski rząd po ‘89 roku. To jest upokarzające, ale to jest następstwo awantury. Dzisiaj awantury, która nie ma nic wspólnego z interesem Rzeczypospolitej – dodał Ujazdowski.

Wojenne reparacje

Ujazdowski zabrał także głos w sprawie wypłaty przez Niemcy wojennych reparacji.

– Jeśli stawiać kwestie reparacji, to stawiać ją na poważnie. Moja obawa polega na tym, że jest to instrument propagandowy, a nie realny. Bo trwa to już 3 lata, mówię o pracy pana posła Mularczyka. Rzetelnych efektów nie ma – powiedział.

