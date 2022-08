Trump: Ukraina mogła oddać Krym Rosji i dogadać się z Putinem

Podczas występu w podkaście "The Clay Travis & Buck Sexton Show" były prezydent USA zasugerował, że Ukraina mogła oddać Krym, który został zaanektowany przez Rosję w 2014 r. lub oświadczyć, że nie wstąpi do NATO.

– Mogli (Ukraińcy - przyp. red.) zrezygnować z Krymu. Mogli zrobić coś z NATO, "ok, nie przystąpimy do NATO" i mieliby nadal państwo. Wierzę, że Putin chciał zawrzeć umowę – powiedział Trump, cytowany przez amerykańskie wydanie "Newsweeka".

Trump o Ukrainie: Bardzo smutno jest na to patrzeć

– A teraz uważam, że on (Putin - red.) nie chce się dogadać. Myślę, że teraz jest o wiele trudniej zawrzeć umowę. On wysadza w powietrze cały kraj. Mam na myśli to, że przejmie cały kraj. I bardzo, bardzo smutno jest patrzeć na to, co stało się z Ukrainą – stwierdził.

Trump powiedział, że nie wierzy, że Putin "kiedykolwiek zamierzał" rozpocząć wojnę z Ukrainą, ale teraz "raczej będzie miał cały kraj". Jego zdaniem strategia rosyjskiego prezydenta polegająca na rozmieszczeniu setek tysięcy żołnierzy i sprzętu wojskowego wzdłuż granicy obu krajów przed inwazją to była "wielka taktyka negocjacyjna".

– Putin ustawił 200 tys. żołnierzy na granicy, by negocjować, ale nie mógł się dogadać. Teraz nie jestem pewien, czy istnieje sposób, by można było łatwo zawrzeć umowę – stwierdził Trump.

"Putin nie zrobiłby tego, gdybym dalej był prezydentem USA"

Podkreślił, że gdyby to on dalej był prezydentem Ameryki, to do wojny na Ukrainie by nie doszło. – On (Putin - red.) nie zrobiłby tego ze mną, gdybym to ja był prezydentem USA. Nie zrobiłby tego. Oni (Ukraina i Rosja - red.) powinni byli co najmniej zawrzeć umowę – ocenił.

Trump był prezydentem Stanów Zjednoczonych w latach 2017-2021. Uważa, że przegrał z Joe Bidenem walkę o reelekcję, ponieważ wybory zostały sfałszowane, ale dowodów nigdy nie przedstawił.

