Elon Musk zmienił zdanie. 45 mln dolarów miesięcznie na kampanię Trumpa

W marcu Elon Musk oświadczył, że nie będzie wspierał finansowo żadnego kandydata w wyborach prezydenckich w USA.

Po sobotnim ataku na Donalda Trumpa, właściciel portalu X zmienił zdanie i zadeklarował wsparcie dla kandydata Republikanów. Chodzi o jedną z największych darowizn od osoby fizycznej w ramach kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych.

Musk wspiera Trumpa. Podał miesięczną kwotę

Elon Musk poinformował, że zamierza przekazywać miesięcznie ok. 45 mln dolarów na rzecz grupy America PAC, wspierającej kampanię prezydencką Donalda Trumpa.

Grupa będzie koncentrować się na działaniach w stanach, w których czasem w wyborach wygrywa kandydat Republikanów, a czasem – Demokratów. America PAC chce namawiać zwolenników Partii Republikańskiej do rejestrowania się jako wyborcy oraz do starania się o uzyskanie uprawnień do głosowania korespondencyjnego – poinformowała agencja AFP.

Musk nie ukrywa poparcia dla Trumpa. Od kilku dni na swoim profilu na portalu X publikuje wpisy dotyczące byłego prezydenta USA.

Trump ogłosił kandydata na wiceprezydenta USA

Donald Trump ogłosił swojego kandydata na wiceprezydenta – senatora z Ohio Jamesa Davida Vance'a. 39-letni polityk był jednym z kilku Republikanów uważanych za głównych pretendentów do stanowiska wiceprezydenta, jeżeli Trump wygra wybory.

"Po długich naradach i przemyśleniach oraz biorąc pod uwagę ogromne talenty wielu innych osób, zdecydowałem, że osobą najlepiej pasującą do objęcia stanowiska wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych jest senator J.D. Vance ze stanu Ohio" – napisał w mediach społecznościowych Donald Trump.

Co ciekawe, Vance, gdy Trump po raz pierwszy ubiegał się o prezydenturę, był jego zagorzałym krytykiem. Swoje zdanie zmienił już w trakcie prezydentury Republikanina, doceniając prowadzoną przez niego politykę. W listopadzie 2022 r. został senatorem USA.

