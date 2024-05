Elon Musk w Białym Domu? Zaskakująca propozycja

O sprawie poinformował dziennik "The Wall Street Journal". "Rola, jaką Trump wyznaczył Muskowi, byłaby podobna do roli byłego prezesa Marvela Ike’a Perlmuttera, wieloletniego znajomego Trumpa, który po cichu pomagał kształtować politykę w Departamencie ds. Weteranów" – podała gazeta.

Dziennikarze przekazali, że były prezydent USA Donald Trump i właściciel platformy X (dawniej Twitter) Elon Musk zaczęli rozmawiać przez telefon kilka razy w miesiącu, w tym na temat potencjalnej roli doradczej Muska w ewentualnej drugiej administracji prezydenckiej Trumpa.

Elon Musk w administracji Donalda Trumpa?

Elon Musk stał się jednym z największych internetowych krytyków prezydenta USA Joe Bidena i Partii Demokratycznej. Szef SpaceX oświadczył, że w 2022 r. po raz pierwszy głosował na Republikanów. "Albo w listopadzie nadejdzie czerwona fala, albo Ameryka będzie skazana na zagładę" – napisał w marcu na platformie X Musk, choć oficjalnie nie poparł kandydatury Trumpa.

Podczas pierwszej kadencji Trumpa Musk był w powołanej nieformalnej grupie doradców biznesowych, lecz odszedł z niej w ramach protestu przeciwko wyjściu Trumpa z klimatycznych porozumień paryskich.

Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych

Już w listopadzie Amerykanie pójdą do urn wyborczych, aby wybrać 47. prezydenta USA. O reelekcję ubiegają się były prezydent Donald Trump oraz obecny przywódca Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Sondaże pokazują bardzo zbliżone wyniki obu kandydatów. W badaniu Reuters/Ipsos dzieli ich zaledwie jeden punkt procentowy.

Wiele wskazuje na to, że Joe Biden i Donald Trump jednak spotkają się na debacie. Wcześniej urzędujący prezydent był temu niechętny. Jak podała stacja Fox News, sztab wyborczy Bidena wysłał formalną propozycję zorganizowania dwóch debat, jednej pod koniec czerwca, po powrocie Bidena ze szczytu G7 we Włoszech, a drugiej we wrześniu, przed rozpoczęciem głosowania korespondencyjnego w pierwszych stanach.

