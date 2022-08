Ziobro reaguje na wyrok sądu ws. Frasyniuka. Padły mocne słowa

W czwartek wrocławski sąd warunkowo umorzył sprawę Frasyniuka, oskarżonego o znieważenie żołnierzy Wojska Polskiego, na rok próby. Orzeczenie jest nieprawomocne. Prokuratura, ale także sam Frasyniuk, zapowiedzieli apelacje.

– Mamy sytuację, w której polskie państwo traktuje tych uchodźców jak śmieci, ale nie można powiedzieć o osobach, które brutalnie i po chamsku traktują innych, że są takimi samymi śmieci jak ci pierwsi – stwierdził Frasyniuk w rozmowie z TVN24.

Sprawa Frasyniuka wywołała wiele komentarzy. Jeden z nich zamieścił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Lider Solidarnej Polski nie przebierał w słowach.

"Polski Żołnierzu, pamiętaj, żaden śmieć nie jest w stanie Cię obrazić. Bronisz nas, naszych dzieci, domów, Ojczyzny. Na polskie sądy może nie masz co liczyć, ale na Polaków zawsze. Jesteśmy z Ciebie dumni. Chwała Ci, polski Żołnierzu!" – napisał Ziobro na Twitterze.

Sprawa Frasyniuka

Przypomnijmy, że 22 sierpnia 2021 r. Frasyniuk był gościem programu "Fakty po Faktach" na antenie TVN24. W rozmowie pojawił się wątek sytuacji na polsko-białoruskiej granicy. Były działacz opozycji antykomunistycznej przekonywał, że w tkwiących tam migrantach trzeba zobaczyć ludzi. Obraził przy tym żołnierzy Wojska Polskiego strzegących polskiej granicy.

– Słowo żołnierz jest upokarzające dla tych wszystkich, którzy byli na misjach polskich poza granicami. Mam wrażenie, że to jest wataha psów, która otoczyła biednych, słabych ludzi – powiedział i dodał, że tak nie postępują żołnierze. – Śmiecie. To nie są ludzkie zachowania. Trzeba mówić wprost. To antypolskie zachowanie. Ci żołnierze nie służą państwu polskiemu. Przeciwnie – plują na te wszystkie wartości, o które walczyli pewnie ich rodzice albo dziadkowie – mówił.

