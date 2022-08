Tusk szokuje: Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii

Lider Platformy Obywatelskiej podzielił się szokującym stwierdzeniem tuż po godz. 06:00 za pośrednictwem portalu społecznościowego Twitter.

"Kaczyński wyciąga nas właśnie z Unii. Konsekwentnie i z uporem maniaka. Wszyscy zwolennicy Unii muszą to wreszcie zrozumieć. Słowa PiS o armatach i ogniu zaporowym przeciw Brukseli brzmią groteskowo, ale, wierzcie mi, tu już nie ma się z czego śmiać" – napisał były premier.

twitter

Głośny wywiad z Kaczyńskim

Szef PO prawdopodobnie odniósł się do głośnego wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim dla tygodnika "Sieci". Prezes Prawa i Sprawiedliwości wskazał na konieczność powrotu do reformy wymiaru sprawiedliwości, która w ostatnim czasie została zatrzymana z powodu konfliktu z Unią Europejską. Zdaniem polityka, sądy to obecnie "ciężka choroba polskiego państwa", której "trzeba zaradzić", pomimo gróźb z Brukseli. Według lidera PiS, presja wywierana na Polskę, w związku z sądownictwem, nie ma nic wspólnego z ochroną praworządności.

– Coraz bardziej jest oczywiste, że tu nie ma sensu zważać na Unię Europejską, bo ona i tak ma inny plan. Unia nie wykonuje swoich obowiązków wobec Polski, nie przestrzega żadnych reguł. W tej sytuacji nie mamy powodów brać pod uwagę jej zastrzeżeń – stwierdził Kaczyński.

Polska w Unii Europejskiej

Deklaracje Kaczyńskiego niemal od razu wywołały burzę wśród polityków opozycji, którzy kolejny raz zaczęli przekonywać, że PiS chce doprowadzić do opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę.

W miniony poniedziałek do tego typu głosów odniósł się rzecznik prasowy Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Jego zdaniem, argumenty polityków opozycji to wciąż "ta sama śpiewka". Polityk Zjednoczonej Prawicy jasno stwierdził, że Polska "jest i, oczywiście, będzie członkiem UE".

Czytaj też:

Piechociński udzielił wywiadu. Dostało się Tuskowi i KaczyńskiemuCzytaj też:

Polityk Solidarnej Polski: Nie popadamy w triumfalizm