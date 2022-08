Wojna na Ukrainie. Kreml grozi demilitaryzacją tureckiej fabryki

Producent dronów Bayraktar wydał niedawno oświadczanie o przygotowaniach do budowy na Ukrainie fabryki do produkcji tych bezzałogowych statków powietrznych. Turecka firma kupiła już działkę, sama opracował projekt zakładu i jest gotowa do realizacji go do końca.

Bayraktary to wyjątkowo skuteczna broń, która zadała rosyjskim wojskom wiele strat. W internecie znajduje się wiele filmów, na których widać, jak tureckie drony niszczą rosyjskie wozy bojowe.

Rosja grozi

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow ostrzega, że fabryka zostanie zniszczona, jeśli Rosja uzna ją za zagrożenie. Jak stwierdził Pieskow, Ukraina nie potrzebuje takich zakładów, bo będą one „kontynuować cierpienia obywateli tego kraju”.

– Fakt stworzenia takiego obiektu, od razu wejdzie w temat demilitaryzacji. Trzeba oczywiście rozumieć, że prawdopodobnie tylko przedłuży to cierpienie Ukraińców, ale nie pomoże uniknąć tego, co jest celem SVO [operacji specjalnej, jak Federacja Rosyjska nazywa wojnę z Ukrainą - przyp. red.] – powiedział Pieskow podczas telekonferencji.

Przypomnijmy, że 26 lipca tureckie środki masowego przekazu podały, że prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował swojemu tureckiemu odpowiednikowi Recepowi Tayyipowi Erdoganowi otwarcie produkcji Bayraktarów w Federacji Rosyjskiej.

Kremlowskie media natychmiast zaczęły rozpowszechniać informację, że kwestia produkowania dronów w fabryce na terenie Rosji jest już przesądzona. Jednak dyrektor generalny firmy Baykar Makina Haluk Bayraktar oświadczył, że drony Bayraktar nie będą dostarczane do Rosji.

W tym samym czasie rząd turecki zatwierdził dwustronną umowę o budowie fabryki dronów Bayraktar na Ukrainie i skierował ją do parlamentu do ratyfikacji.

