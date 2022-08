Zakaz zbliżania się do Odry zostanie przedłużony

Kilkanaście dni temu jeden ze związków wędkarskich poinformował o zwiększonej liczbie śniętych ryb na kanale żeglugowym Odry w Oławie (woj. dolnośląskie). Na alarm zareagował Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Jak podano, zbadano wodę z rzeki i stwierdzono podwyższony poziom tlenu, który jest zabójczy dla ryb. Prawdopodobnie do rzeki zrzucono ogromne ilości odpadów chemicznych.

– Cały czas jest problem śniętych ryb, ale jest już dziś znacznie mniejszy. Codziennie prowadzimy badania, m.in. dotyczące natlenienia wody i tak jak na początku mieliśmy za dużo tlenu w wodzie, tak teraz tego tlenu jest co raz mniej i mamy też groźbę przyduchy. Więc takiego procesu odwrotnego do tego co się działo, a powodującego też śnięcie ryb – powiedział Zbigniew Bogucki.

Przedłużony zakaz zbliżania się do Odry

– W miejscach, w których kilka dni temu zbieraliśmy właściwie tylko śnięte ryby, dzisiaj widać ryby żywe. To co wydawało się niemożliwe, dzisiaj to obserwujemy i tej naturze trzeba pomóc – stwierdził wojewoda.

Podkreślił, że w Odrze wciąż przeważają ryby śnięte, w związku z czym konieczne będzie przedłużenie zakazu zbliżania się do Odry.

– Jutro jest ostatni dzień tego zakazu, ale już dzisiaj mogę powiedzieć, że ten zakaz zostanie przedłużony co najmniej do poniedziałku. A później będziemy obserwować rzekę, parametry chemiczne wody. Jutro do południa taką oficjalną decyzję podejmę, ale jeszcze chce się wczytać w dane i zobaczyć na ile ten zakaz powinien być przedłużony – mówił wojewoda zachodniopomorski.

Badania w Kanale Gliwickim

W środę Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) podał, że w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku stwierdzono podwyższone wartości rtęci.

"Rozstrzygającym o wpływie na organizmy żywe jest badanie na obecność rtęci w rybach. Państwowy Instytut Weterynarii wykluczył rtęć jako przyczynę śnięcia ryb w Odrze. Rtęci nie stwierdzono w woj. dolnośląskim i lubuskim i zachodniopomorskim. Podwyższone wartości rtęci wystąpiły w Kanale Gliwickim i Kędzierzyńskim na Śląsku" – podał GIOŚ w środowym komunikacie.

Inspektorat dodaje, że "jest to zjawisko spowodowane osadzaniem się metali ciężkich na dnie, co jest typowe dla terenów przemysłowych".

Czytaj też:

Minister Moskwa: Sytuacja na Odrze się normalizujeCzytaj też:

Zatrucie Odry. Poseł KO: Jest próba tuszowania sprawców, przestępców