5:4 przeciw PiS. Odbiorą, tylko ile?

Emocje dotyczą pytania: „Odbiorą subwencję czy jej nie odbiorą?”. Informujemy, że nie ma się czym emocjonować. Z naszych informacji wynika, że stosunek głosów w PKW wynosi obecnie 5:4 przeciw PiS. Więc zabiorą. Dyskusja dotyczy tylko pytania: „Ile?”.

W związku z powyższym nasze info o rychłym powstaniu Funduszu Obrony PiS, czy jak tam ta zrzuta będzie się nazywać, nabiera realnej realności. Niestety, niektórzy członkowie partii reagują z małym entuzjazmem. Jeden z nich miał nawet wypalić do członka władz głównych: „Jak to? To tamci nakradli, a my mamy płacić?”.