Minister Moskwa: Sytuacja na Odrze się normalizuje

Anna Moskwa komentowała w "Gościu Wiadomości" na antenie TVP Info sytuację na Odrze i kryzys węglowy.

– Węgiel do Polski nadal płynie. Wszystkie potrzebne ilości węgla już są zakontraktowane. Teraz przygotowujemy i wdrażamy całą operację logistyczną. Rozwiezienie po kraju, przygotowaliśmy już sieć takich dużych zsypisk, gdzie ten węgiel z portów trafia i teraz jest kwestia dostarczenia tego węgla do składów, a następnie już zakupu bezpośredniego do obywateli – stwierdziła. Polityk zapewniała, że kryzys jest opanowywany i, że węgla nie zabraknie.

Odnosząc się do zarzutów opozycji na temat tego, że część biorców świadczenia wykorzysta je na inne cele niż zakup węgla, odparła, że jest to "okrutna narracja opozycji".

– Mówienia że Polacy będą oszukiwać, zmieniać te źródła [ciepła], żeby tylko te 3 tysiące wyciągnąć. Podobna narracja była przy 500 plus, przy każdym wsparciu, które rząd udzielał. Nie wiem skąd w opozycji to ciągłe poszukiwanie tego zła i kłamstwa w obywatelach. Nie widzimy takich aktywności – powiedziała polityk.

Moskwa: Sytuacja na Odrze się normalizuje

Minister klimatu komentowała również sytuację związaną z potężnym zatruciem Odry.

– Teraz sytuacja na Odrze się normalizuje. W wielu miejscach, szczególnie w tych województwach południowych, to jest opolskie, dolnośląskie, stan rzeki jest porównywany do normalnych, jeżeli porównujemy go do stanu z ubiegłych lat. W zachodniopomorskim trwa akcja szybkiego wybierania ryb, bardzo sprawna akcja. Dzisiaj już kilkanaście zapór. Mówię kilkanaście, bo pan wojewoda buduje je tak szybko, że prawdopodobnie w tym czasie, kiedy o tym mówię, buduje kolejne – powiedziała Anna Moskwa.

Czytaj też:

Lisicki i Ziemkiewicz ws. Odry: Wszystko było w doskonałym porządku. Winnych ukaranoCzytaj też:

Ceny sprzedaży węgla. Nowe działania PGGCzytaj też:

No i gdzie ten węgiel?