Lempart atakuje Hołownię: Jest wrogiem wszystkich kobiet

Szymon Hołownia potwierdził niedawno, że zamierza wystartować w 2025 roku w wyborach prezydenckich. Jest pierwszym politykiem, który oficjalnie ogłosił swój start w wyścigu wyborczym.

– Ja już w 2019 roku powiedziałem, że mam pomysł na prezydenturę. Mam pomysł na to, jak wykorzystać ten urząd i to, co jest w Konstytucji do zakończenia wojny polsko-polskiej, do kompletnej zmiany mentalnej – podkreślił w rozmowie z PAP.

Lempart: Nie chcemy katotaliba

Przerażona tą zapowiedzią wydaje się, być Marta Lemapart, która traktuje Hołownię jako konserwatystę owładniętego "obłędem religijnym".

"Nie chcemy katotaliba, któremu funkcja prezydenta będzie służyła wyłącznie do wetowania ustaw niezgodnych z jego prywatnym obłędem religijnym. Przyznał się w kampanii - nie obchodzi go, czego chcą ludzie, będzie wetował to wszystko, czego nie chce jego nienawistny kościół" – napisała aktywistka skrajnej lewicy na Twitterze.

"Facet, który startując na najwyższy urząd w państwie mówi wprost, że zawetuje prawo mające nawet 100% poparcia społecznego, czyli uzyje narzedzia ustrojowego, ktore ma chronic obywateli i państwo, żeby bronic katotalibanu, nie jest demokratą. Zamiana Dudy na Dudę nie ma sensu" – dodała w kolejnym wpisie.

Lempart dowodziła dalej, że Szymon Hołownia jest zwolennikiem całkowitego zakazu aborcji, co sprawia, że jest "wrogiem" jej i "wszystkich kobiet". W kolejnej serii wpisów radykalna aktywistka narzekała, że spotkała się z serią wyzwisk od zwolenników Hołowni.

Sześć ugrupowań w Sejmie. Jaki wynik ma Hołownia?

Gdyby wybory odbyły się w najbliższych dniach, do Sejmu dostałoby się sześć ugrupowań, a najwięcej głosów otrzymałoby Prawo i Sprawiedliwość (koalicja Zjednoczona Prawica).

W sondażu Estymator przeprowadzonym dla DoRzeczy.pl najwięcej osób wskazało na PiS - 36,8 proc. głosów (wzrost o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu), a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (PO, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) - 26,8 proc. (wzrost o 0,4 pkt proc.). Podium zamyka Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 11 proc. głosów (spadek o 0,6 pkt proc.).

Dalsze miejsca w sondażu zajęły Polska 2050 Szymona Hołowni - 9,7 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.), PSL-Koalicja Polska - 7,2 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.) i Konfederacja (KORWiN, Ruch Narodowy) - 6,6 proc. (spadek o 0,3 pkt proc.)

